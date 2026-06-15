Debut histórico de Cabo Verde en el Mundial 2026: Enfrenta a España en un partido clave con transmisión en Colombia

La selección de Cabo Verde juega su primer partido en una Copa del Mundo contra España en Atlanta, con transmisión especial en televisión abierta, radio y digital en Colombia, y con pausas de hidratación por el calor extremo.

Hoy se vive una jornada histórica en el fútbol mundial con el debut oficial de la selección de Cabo Verde en una Copa del Mundo, enfrentándose a la poderosa España en el estadio de Atlanta.

Este compromiso, válido por la fase de grupos del certamen internacional, se disputará este lunes 15 de junio en territorio estadounidense. Los aficionados al fútbol en Colombia podrán seguir la transmisión en televisión abierta a través del canal que cuenta con los derechos de emisión, y también escuchar el partido en directo mediante la señal radial y las plataformas digitales de Blu Radio.

La emisión oficial comenzará desde las 11:00 de la mañana, hora colombiana, ofreciendo toda la previa y el análisis del encuentro. El seleccionado de Cabo Verde, dirigido por Pedro Leitao Brito 'Bubista', afronta el compromiso más importante de su historia reciente tras lograr una sorprendente clasificación directa y dejar en el camino a Camerún, todo ello bajo condiciones extremas de 30 grados centígrafos y 73% de humedad en la ciudad sede.

Por el lado de España, el seleccionador Luis de la Fuente confirmó en rueda de prensa que las figuras Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz ya se encuentran recuperados de sus molestias físicas, aunque no serán inicialistas.

"Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo", apuntó el estratega ibérico. Dada las condiciones climáticas, el partido contará con pausas de hidratación para garantizar el bienestar de los jugadores





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