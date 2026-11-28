La Unión, Antioquia, conmemora 10 años del estrellamiento de LaMia 2933 con marchas y un nuevo memorial. La comunidad honra a los 71 fallecidos del Chapecoense en la montaña.

La memoria de La Unión, Antioquia, permanece intacta frente a la fecha fatídica del 28 de noviembre de 2016. En esa jornada, el terreno montañoso del municipio recibió el impacto del avión Avro RJ85 de matrícula CP-2933, operado por la aerolínea boliviana LaMia. El transporte aéreo trasladaba a la plantilla completa del Chapecoense de Brasil, un club que había sorprendido al fútbol continental al clasificarse para disputar la final de la Copa Sudamericana.

Conmemoraciones oficiales en La Unión, Antioquia

La Alcaldía de La Unión, en coordinación con las fuerzas armadas y los residentes locales, organizó una serie de actos solemnes para el décimo aniversario del accidente. Desde las horas tempranas del sábado 28 de noviembre de 2026, ciudadanos y autoridades marcharon por las calles del municipio oriental para rendir tributo a las 71 personas que perdieron la vida en la catástrofe. Estos homenajes buscan mantener viva la conexión emocional entre la comunidad colombiana y los futbolistas brasileños.

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Memorial y transformación del cerro trágico

El escenario donde ocurrió el estrellamiento ha experimentado una transformación simbólica significativa para la memoria colectiva. En mayo de este año, el municipio oficializó la creación de un memorial dedicado a los fallecidos en el lugar exacto del impacto. El cerro donde se desplegaron los restos del avión recibió el nombre de Ecoparque Chapecó Donde Gordo Lindo, integrando el recuerdo del desastre en un espacio público de naturaleza y reflexión.

La inauguración de este espacio contó con la presencia de representantes del club brasileño, incluyendo a algunos de los sobrevivientes del vuelo 2933. Esta iniciativa busca convertir un lugar de dolor en un santuario de paz y recordatorio histórico. La denominación honra la identidad del equipo y conecta la tragedia con la geografía local de manera permanente.

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Testimonios de supervivientes y testigos

Albeiro Valencia, dueño del museo dedicado a la memoria del Chapecoense, compartió detalles desgarradores sobre el momento posterior al choque. Valencia relató a El Colombiano que, al llegar al sitio, los gritos de las personas que pedían auxilio llenaban el aire. Con el transcurso del tiempo, esas voces fueron apagándose a medida que la realidad del desastre se imponía.

Estos testimonios directos proporcionan una perspectiva humana crucial sobre la magnitud del suceso. La historia de Valencia y otros testigos locales ayuda a comprender la escala de la tragedia que impactó no solo a Brasil, sino a toda Sudamérica. Sus palabras sirven como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida.

Cierre ceremonial con misa en el Ecoparque

Los actos conmemorativos del sábado 28 de noviembre de 2026 finalizarán con una ceremonia religiosa de carácter ecuménico. A las 3:00 p.m., se celebrará una eucaristía en el Ecoparque Chapecó Donde Gordo Lindo. Este servicio espiritual reunirá a familiares, amigos y simpatizantes para encontrar consuelo en la fe y la unidad.

La misa estará presidida por el obispo Emérito de la diócesis, Monseñor Guillermo Orozco Montoya. Su presencia marca la importancia institucional del evento y la conexión con la iglesia local. La ceremonia cerrará un día dedicado exclusivamente a honrar la memoria de los 71 fallecidos y la resiliencia del Chapecoense.