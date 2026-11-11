Decisión del Consejo de Estado paraliza carrera de Luis Hoyos como gobernador de Caldas

El Consejo de Estado retiró la investidura de Luis Hoyos en 2001, impidiéndole postularse para gobernador de Caldas y estableciendo una inhabilidad permanente que solo fue revocada 25 años después.

La carrera de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal hacia la gobernación de Caldas se detuvo el 8 de agosto de 2001 cuando el Consejo de Estado canceló su investidura como senador y le impuso una inhabilidad permanente para cargos de elección popular.

Determinación del Consejo de Estado y causas

La sanción se produjo tras descubrirse que Hoyos había autorizado a Martha Cecilia Muñoz, integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, a continuar recibiendo su salario mientras se encontraba en Nueva York, sin la aprobación previa de la Junta de Personal del Senado. El organismo fiscalizo que la decisión violaba los requisitos legales y la figura de la inhabilidad se estableció por falta de autorización.

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Respuesta del exsenador y seguimiento judicial

Hoyos contestó que la funcionaria cumplía con las labores asignadas y que no se produjo apropiación de fondos públicos. En marzo de 2004, la Corte Suprema archivó la investigación penal sobre el caso, aceptando que había facultado a la funcionaria para moverse al exterior. A pesar de ello, el Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura en 2006.

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Impacto político y resolución internacional

La inhabilidad impidió que Hoyos se postulara como gobernador, alterando su trayectoria que ya incluía la presidencia del Concejo de Pensilvania, un cargo en la Cámara de Representantes y el Senado. La batalla legal continuó durante 25 años hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado colombiano había vulnerado sus derechos y recomendó la revocación de la inhabilidad permanente. La decisión marcó el terreno para la posible recuperación de su oportunidad electoral en el futuro.