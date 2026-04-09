Decisión Judicial en Cartagena Redefinirá el Sistema de Valorización y el Futuro Financiero del Distrito

Una acción popular cuestiona el cobro de intereses millonarios en la vía Cartagena-Barú, poniendo en tela de juicio el sistema de valorización y la gestión administrativa del Distrito. La decisión judicial próxima determinará el futuro financiero de la ciudad y podría sentar un precedente importante en Colombia.

Una próxima decisión judicial en Cartagena podría marcar un antes y un después en la forma en que se maneja el sistema de valorización en Colombia, afectando directamente el futuro financiero del Distrito. La acción popular, conocida por EL TIEMPO, pone bajo la lupa un cobro de intereses que asciende a casi $100.000 millones, originado por una obligación inicial de $9.600 millones, vinculada a la construcción de la vía Cartagena –Barú.

El incremento, cercano al 990%, ha generado preocupación entre contribuyentes, expertos legales y otros actores, quienes alertan sobre posibles irregularidades en la estructuración y ejecución del contrato de concesión No. VAL-02-06 entre el Distrito y el Consorcio Vial Isla Barú. Esta demanda, presentada por el abogado Eduardo del Río, cuestiona la legalidad de trasladar a los ciudadanos una carga financiera derivada de una relación contractual en la que no participaron directamente. Se evidencia una tensión clave entre la relación contractual entre el Distrito y el concesionario, y la relación tributaria entre el Distrito y los contribuyentes. Los demandantes argumentan que esta situación implica cargar a los ciudadanos las consecuencias de una gestión administrativa deficiente durante los últimos cuatro periodos de gobierno. La valorización, según ellos, debe regirse por principios de equidad y proporcionalidad, y no ser utilizada para solventar disputas contractuales sin resolver. \El conflicto entre el Distrito y el concesionario se remonta a más de dos décadas sin una liquidación definitiva, en medio de controversias por incumplimientos, diferencias económicas y cuestionamientos sobre la duración del contrato. El crecimiento exponencial de la deuda es un punto central del litigio. La deuda inicial, cercana a los $10.000 millones, ha aumentado a más de $100.000 millones, principalmente por la acumulación de intereses. Los demandantes advierten la posible existencia de anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, una práctica severamente restringida en el ámbito público. El Consejo de Estado ha enfatizado que los intereses moratorios no pueden ser un mecanismo de enriquecimiento sin causa ni exceder los principios de proporcionalidad. La acción popular también critica la no aplicación del Acuerdo 012 de 2018, que ofrecía un alivio del 90% en intereses de mora a los contribuyentes que se pusieran al día. El Distrito excluyó a los propietarios de predios en la vía a Barú, argumentando que la cartera estaba en manos del concesionario y que el contrato no estaba liquidado. Los demandantes consideran que esta decisión vulnera el principio de igualdad tributaria, al establecer un trato diferenciado sin justificación. La acción popular denuncia que las decisiones tomadas durante años han causado un perjuicio colectivo, reflejado en cobros excesivos, acumulación desproporcionada de intereses, la negación de beneficios tributarios y la prolongación indefinida del contrato sin liquidación.\Más allá de las cifras, el caso plantea interrogantes sobre la moralidad administrativa. Se señalan posibles fallas como negligencia en la gestión, desviación de poder y beneficios excesivos para el concesionario. También se cuestiona la administración privada de una cartera tributaria pública durante años. La Alcaldía de Cartagena, consultada por EL TIEMPO, explicó que los cobros por parte del concesionario estaban contemplados en el contrato firmado en 2006. La administración distrital, en un mensaje de tranquilidad a los residentes de la zona de influencia, aseguró que no se permitirán cobros excesivos, indebidos o intereses sobre intereses por valorización. Además, se aclaró que las inversiones en mantenimiento de la vía se han financiado con recursos propios del Distrito y no se trasladarán a los ciudadanos. Se enfatizó que no se han iniciado procesos de cobro coactivo, ni se han decretado embargos u otras medidas cautelares. El Departamento Administrativo de Valorización está llevando a cabo una revisión exhaustiva de las cifras para determinar con exactitud el monto de las obligaciones pendientes con el concesionario. La decisión judicial próxima promete un impacto significativo en la forma en que se gestionan los recursos y las obligaciones tributarias en Cartagena, y podría sentar un precedente importante a nivel nacional





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