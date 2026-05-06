Decision Final de la Registraduría sobre Tarjetas Electorales y Desafíos de Seguridad

La Registraduría Nacional confirmó que las tarjetas electorales del 31 de mayo mantendrán la casilla de Luis Gilberto Murillo a pesar de su retiro, aunque sus votos no serán válidos, mientras se alertan riesgos de seguridad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha emitido un comunicado oficial para esclarecer la situación de las tarjetas electorales que serán utilizadas en la jornada de votaciones programada para el próximo 31 de mayo.

Según la entidad, el diseño de las papeletas mantendrá las trece posiciones originalmente sorteadas, una decisión fundamentada en que el material impreso ya se encuentra en una fase avanzada de distribución logística. El organismo electoral explicó que el plazo legal para realizar modificaciones estructurales en el diseño de la tarjeta venció el pasado 30 de abril, lo que convierte el formato actual en definitivo para la primera vuelta presidencial de 2026.

Esta situación técnica implica que, aunque la contienda real se ha reducido a doce candidaturas vigentes, los ciudadanos encontrarán trece opciones disponibles al momento de ejercer su derecho al voto. En el centro de esta controversia se encuentra la figura del excanciller Luis Gilberto Murillo, quien decidió adherirse formalmente a la campaña de Iván Cepeda.

A diferencia de otros aspirantes que oficializaron su retiro antes del inicio del proceso de impresión y permitieron que la Registraduría eliminara sus casillas, la renuncia de Murillo ocurrió cuando los kits electorales ya estaban siendo despachados hacia los consulados de Colombia en el exterior y hacia los departamentos más remotos del país. Debido a este desfase temporal, la entidad ha sido enfática al señalar que cualquier marca depositada en la casilla correspondiente a Murillo carecerá de validez jurídica.

Durante el proceso de escrutinios oficiales, estos sufragios serán tratados como tarjetas no marcadas o votos nulos, ya que no existe una base legal que permita sumar dichos votos a la campaña de Iván Cepeda ni a ningún otro candidato participante, independientemente de las alianzas políticas declaradas externamente. Paralelamente a los retos logísticos y técnicos, ha surgido una honda preocupación respecto a las garantías de seguridad necesarias para el desarrollo de los comicios.

Durante un encuentro de comandantes celebrado en la Escuela General Santander, se lanzó un llamado urgente y vehemente al Gobierno Nacional para que implemente un despliegue de seguridad robusto y coordinado. El objetivo primordial es asegurar la apertura efectiva de todas las mesas de votación en el territorio nacional, especialmente en aquellas zonas donde la presencia del Estado es limitada.

Se advirtió que el éxito de la jornada democrática depende directamente de la capacidad de las fuerzas armadas y la policía para neutralizar las amenazas de grupos armados ilegales que pretenden interferir en el derecho fundamental al voto. La protección de los ciudadanos y los jurados de votación es considerada un pilar crítico para evitar que la coacción o la violencia empañen los resultados electorales, subrayando que la legitimidad del proceso reside en la libertad y seguridad del elector.

Finalmente, es importante destacar que la administración electoral busca minimizar la confusión entre los votantes mediante campañas informativas, aunque el desafío de tener una casilla inválida persiste. La coordinación entre los organismos de control y las fuerzas de seguridad será fundamental para que el 31 de mayo no solo sea una fecha de expresión popular, sino un ejemplo de organización institucional frente a las adversidades geográficas y los riesgos de orden público.

La transparencia en el conteo de los votos y la claridad sobre la nulidad de ciertas opciones serán los ejes centrales para evitar impugnaciones posteriores que pudieran desestabilizar el clima político del país en un momento de alta sensibilidad social





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Colombia Registraduría Nacional Luis Gilberto Murillo Seguridad Electoral Voto Válido

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raúl Giraldo se disculpa con la hinchada del DIM tras polémicos gestos y anuncia inesperada decisiónComunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Read more »

Se tomó decisión de última hora para el 'play-off' entre Independiente Santa Fe y AméricaEsta determinación es para el partido que se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Read more »

Lili Pink niega señalamientos de contrabando y afirma que no existe decisión judicial en su contraLa compañía indicó que esos procesos se encuentran en etapa de investigación y que “no existe declaratoria judicial que los confirme”.

Read more »

Así funciona la nueva estafa que ofrece tarjetas de crédito mediante llamadas: ¿cómo identificarlas?Los ciberdelincuentes cada día se ingenian nuevas estrategias para realizar estafas, y una de las nuevas modalidades es hacerse pasar por representantes de entidades financieras, por lo que las autoridades hacen un llamado a no entregar información personal.

Read more »

Cerro Matoso alerta riesgo de cierre por decisión de Canacol sobre suministro de gas en ColombiaDOLAR

Read more »

Superintendencia toma decisión final en caso contra Enrique Vargas LlerasLa autoridad evaluó las acusaciones y definió si había méritos para avanzar con sanciones.

Read more »