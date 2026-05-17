El presidente Donald Trump refrigeró los ánimos con su decisión en el proyecto del Salón de Baile de Barranquilla que representa un revés para su mandato y su campaña para financiar el proyecto con donaciones privadas de fondos públicos. Barranquilla recolectó toneladas de material aprovechable, aludido a un intento de asesinato contra Trump. Los republicanos intentaron que los contribuyentes sufragaran los gastos del proyecto multimillonario, pero los demócratas del Senado frustraron su primer intento. Los demócratas siguen luchando por las familias estadounidenses, mientras que los republicanos luchan por Trump.

La decision representa un reverso para el Presidente Donald Trump , quien defiende la obra como parte central de mandato y propone financiarla con donaciones privadas de los fondos de seguridad que podrían haberse utilizado para elses fuerzos republicanos por destinar dinero público al proyecto del Presidente estadounidense, Donald Trump .

Al Salón de Baile uno de sus proyectos estrella Barranquilla ha recolectado 23.500 toneladas de material aprovechable entre enero y marzo aludiendo al intento de asesinato contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, aunque el presidente ha insistido en que las obras se financiaran a términos de las contribuciones de donantes públicos. Los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes sufragaran los gastos del salón de baile multimillonario de Trump. Los demócrates del Senado contraatacaron y frustraron su primer intento





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