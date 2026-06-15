Declaración del menor y avances de la investigación por presunto abuso sexual en apartamento de Usaquén

Autoridades de Bogotá continúan investigando el presunto abuso sexual de un menor en un balcón de apartamento, tras videos que muestran a un ciudadano extranjero con el niño. El menor declaró que el adulto lo llevó al balcón para calmarlo tras un conflicto por un juguete. La Fiscalía espera los dictámenes de Medicina Legal para decidir la libertad del sospechoso.

Así se desarrolló la declaración del menor involucrado en el presunto caso de abuso sexual ocurrido en un apartamento del norte de Bogotá . Las autoridades locales intensifican la investigación después de que varios vecinos difundieran videos en los que se observa a un ciudadano extranjero junto a un niño en el balcón de una vivienda tipo Airbnb, situada en el barrio Navarra de Usaquén.

Los testigos, alarmados por la escena, llamaron de inmediato a la Policía Nacional, lo que provocó la movilización de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría. Los tres niños encontrados en el domicilio, de 4, 7 y 15 años, fueron trasladados a un centro médico para recibir atención forense y entrevistas especializadas.

Durante la diligencia, los menores fueron registrados por el equipo de Medicina Legal, que enviará sus dictámenes técnicos en las próximas horas para determinar la existencia de lesiones físicas o psicológicas que confirmen la hipótesis de abuso. Según fuentes judiciales citadas por el diario El Tiempo, el menor que aparece en los videos relató que el adulto, a quien identifica como su "padre", lo habría sacado al balcón para que se calmara después de un altercado provocado por un juguete.

Esta versión, aunque preliminar, no muestra indicios concluyentes de conducta delictiva, según los resultados iniciales de las entrevistas forenses, que fueron catalogados como negativos por el personal de salud. No obstante, la Fiscalía ha subrayado que el proceso sigue abierto y que la decisión final dependerá del informe definitivo de Medicina Legal, que será evaluado junto con los antecedentes del extranjero, quien se encuentra en un proceso de adopción junto a su pareja.

El ICBF confirmó que el adulto extranjero está vinculado a un trámite de adopción y que, pese a la gravedad de la situación, no se ha encontrado evidencia suficiente que justifique una detención preventiva. Mientras tanto, la Fiscalía ha anunciado que, de confirmarse la falta de evidencia de abuso, el sospechoso podría ser puesto en libertad, aunque continuará bajo vigilancia judicial.

La comunidad de Usaquén permanece atenta y ha exigido mayores protocolos de seguridad en residencias alquiladas a través de plataformas digitales, así como una revisión de los requisitos de ingreso para extranjeros, propuesta que también ha sido respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien ha mencionado la posibilidad de crear visas de sanidad para ciudadanos de los Estados Unidos. En suma, el caso sigue bajo escrutinio, y las autoridades esperan los dictámenes periciales para dar una resolución definitiva que garantice la protección de los menores y la aplicación de la justicia





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