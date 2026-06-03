Declaración del presidente Gustavo Petro: acusa a Trump de traición y desmiente dimisión para campaña de Iván Cepeda

El mandatario colombiano否认rumores sobre su renuncia para coordinar la campaña de Cepeda y denuncia irregularidades en el censo electoral, a la vez que señala a Trump por incumplir acuerdo de no intervención.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , realizó una declaración en la que abordó varios temas de interés nacional e internacional. En primer lugar, el mandatario se refirió a su relación con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , a quien acusó de traicionar un acuerdo personal que tenían sobre no intervenir en los asuntos internos de Colombia.

Según Petro, Trump le impuso restricciones logísticas que le impidieron dictar una conferencia universitaria y reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando Petro asumiría la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, el presidente desmintió interpretaciones sobre su dimisión para coordinar la campaña proselitista del senador Iván Cepeda. Petro negó que vaya a ponerse al frente de esa campaña y calificó dichas interpretaciones como una mentira periodística.

Explicó que su publicación en la red social X, donde decía yo mismo me pondré al frente, se refería a un compromiso distinto, en concreto a la batalla por la vida y la protección de los derechos ciudadanos, no a la campaña electoral. No obstante, en su mensaje original del 31 de mayo, el presidente había escrito Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente, luego de admitir fallas en la campaña de Cepeda y denunciar un supuesto fraude electoral.

Además, Petro insistió en que posee pruebas de irregularidades en el censo electoral. Según su testimonio, cinco días antes de las elecciones se produjo un ingreso no autorizado al programa de escrutinio operado por los hermanos Bautista, accionistas de Thomas Greg & Sons. En esa modificación se incorporaron 885.400 cédulas adicionales después del cierre oficial de inscripciones, lo que alteró datos en 5.300 mesas de votación consideradas atípicas, especialmente en consulados colombianos en el exterior.

El mandatario aseguró que estas anomalías afectan la transparencia del proceso electoral y reiteró sus denuncias sobre un posible fraude, aunque el preconteo dio como ganador a Abelardo De La Espriella. En su intervención, Petro defendió la necesidad de proteger la integridad del voto y la seguridad del país, en medio de un clima político tenso tras los comicios.

La declaración fue emitida a través del sistema público de medios y busca aclarar tanto sus dichos como las críticas recibidas por su actuación en el contexto electoral y diplomático





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