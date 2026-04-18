Decomisan 450 Cajas de Cerveza de Contrabando en la Ruta 2515

Autoridades de Tránsito y Transporte Bolívar incautaron más de 30 millones de pesos en cerveza Costeñita que era transportada sin la debida documentación en la Ruta 2515, como parte de los operativos contra el contrabando.

En el marco de las acciones continuas para salvaguardar la legalidad y combatir el flagelo del contrabando en el departamento de Bolívar , unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y Transporte han materializado un importante decomiso en la Ruta 2515, específicamente en el kilómetro 133.

Durante labores de registro y control rutinarias, los uniformados interceptaron un vehículo de servicio público, un camión de marca Chevrolet, que transportaba una considerable cantidad de cerveza Costeñita. Al solicitar al conductor la documentación pertinente para la movilización de la carga, este no pudo presentar la tornaguía, un requisito legal ineludible para el transporte legítimo de mercancías, especialmente bebidas alcohólicas. Ante esta flagrante infracción a la normativa vigente, las autoridades procedieron de manera inmediata a la incautación de la totalidad de la mercancía ilícita. Un total de 450 cajas de cerveza Costeñita, conformadas cada una por 38 unidades de 175 ml, fueron puestas bajo custodia. El valor estimado de esta carga supera los 30 millones de pesos colombianos, lo que evidencia la magnitud del intento de contrabando. La mercancía incautada fue debidamente dispuesta a órdenes de la autoridad competente para los fines pertinentes. El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, quien ostenta el cargo de comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos operativos, señalando que son el resultado de la intensificación de los controles que se vienen implementando en las principales arterias viales del departamento. El objetivo primordial de estas acciones es la lucha frontal contra el contrabando en todas sus modalidades y la garantía de que el transporte de mercancías se realice bajo el amparo de la ley. Estas incautaciones no solo representan un golpe a las economías ilícitas, sino que también contribuyen a la protección del consumidor y a la generación de ingresos para el Estado a través de los impuestos correspondientes. La policía reitera su compromiso con la seguridad y el orden público, trabajando incansablemente para desarticular redes criminales y prevenir la circulación de productos ilegales que puedan afectar la salud y la economía de los ciudadanos. La presencia activa en las carreteras es un elemento disuasorio y una estrategia fundamental para mantener la tranquilidad en la región. Las autoridades aprovecharon la oportunidad para reiterar un llamado enfático a todos los actores involucrados en el sector del transporte y el comercio. Se les exhorta a cumplir rigurosamente con todos los requisitos legales y normativos establecidos para la movilización y comercialización de mercancías. El acatamiento de la ley no solo permite evitar sanciones económicas y legales, que pueden ser significativas, sino que también representa una contribución directa al fortalecimiento de la economía formal del país. El comercio legal y el transporte debidamente documentado son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. La colaboración ciudadana y el compromiso de los sectores productivos son esenciales para erradicar el contrabando y promover un mercado justo y transparente para todos. La Policía Nacional reafirma su vocación de servicio y su dedicación para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la ley en todo el territorio bolivarense





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