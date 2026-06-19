Decretan prisión preventiva para hombre acusado de feminicidio en Barranquilla

Un juez de Barranquilla ordenó prisión preventiva contra Deivin Mercado López, señalado de asesinar a su compañera sentimental, Eliana Raquel Medrano Soto, en su vivienda del barrio Ciudad Modesto. El imputado se abstuvo de aceptar los cargos de feminicidio, pero la autoridad judicial halló mérito para la medida. El caso, que conmueve a la comunidad, evidencia la gravedad de la violencia de género y el compromiso de las instituciones para sancionar estos delitos. La Fiscalía proseguirá con la recolección de pruebas mientras el Inpec coordina el traslado del procesado a un centro penitenciario.

Deivin Mercado López fue enviado a prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el asesinato de su compañera sentimental, Eliana Raquel Medrano Soto , ocurrido en el barrio Ciudad Modesto de Barranquilla .

Durante las audiencias preliminares, el despacho judicial declaró legal la captura del procesado, quien fue detenido en flagrancia tras los hechos. Posteriormente, la Fiscalía 18 URI de Barranquilla le imputó a Mercado López el delito de feminicidio. Aunque el procesado escuchó los cargos formulados por el ente investigador, decidió no aceptarlos durante la diligencia judicial. Pese a ello, el juez consideró que existían elementos suficientes para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso penal.

Para hacer efectiva la medida, se dispuso la notificación correspondiente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad encargada de ejecutar el traslado y la custodia del procesado. De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el crimen habría ocurrido en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio Ciudad Modesto. Según versiones de testigos, el presunto agresor llegó a la residencia después de terminar su jornada laboral.

Minutos más tarde, familiares escucharon gritos de auxilio provenientes de la habitación de la pareja. Al ingresar al lugar, habrían encontrado a Mercado López presuntamente atacando a la víctima con un arma cortopunzante. Mientras el procesado permanece privado de la libertad, la Fiscalía continuará recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la investigación de los casos de violencia contra las mujeres y con el avance de los procesos judiciales para garantizar justicia a las víctimas y sus familias





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