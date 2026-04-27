Decreto 0379 de 2026: Cambios en la Liquidación de Aportes para Trabajadores Independientes

El Gobierno Nacional de Colombia oficializó el Decreto 0379 de 2026, que modifica el procedimiento técnico para la liquidación de aportes al sistema de seguridad social por parte de trabajadores independientes, enfocándose en la verificación del Ingreso Base de Cotización (IBC) por la UGPP.

El Gobierno Nacional de Colombia ha implementado cambios significativos en la forma en que los trabajadores independientes gestionan sus contribuciones al sistema de seguridad social a través del Decreto 0379 de 2026, oficializado el pasado 7 de abril.

Esta nueva normativa se centra en la actualización del procedimiento técnico para la liquidación de aportes, con un énfasis particular en la determinación del Ingreso Base de Cotización (IBC). El IBC, como valor fundamental sobre el cual se calculan las contribuciones, ha sido objeto de una revisión exhaustiva para asegurar una mayor precisión y transparencia en el proceso.

La modificación principal radica en la facultad otorgada a la Unidad de Gestión de Pensiones y Contribuciones Parafaiscales (UGPP) para verificar la información proporcionada por los trabajadores independientes, lo que implica un mayor escrutinio y control sobre los ingresos declarados. Esta verificación se basa en los parámetros establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, buscando una concordancia entre los ingresos reportados y la realidad económica del trabajador.

La UGPP ahora tiene la capacidad legal de solicitar y analizar documentación de respaldo para validar la exactitud de los ingresos declarados, lo que podría resultar en ajustes en las contribuciones si se detectan discrepancias. Es crucial que los trabajadores independientes comprendan que la obligación de cotizar no ha cambiado, sino que el enfoque se ha desplazado hacia una mayor diligencia en la documentación y la transparencia en la declaración de ingresos.

La normativa busca combatir la evasión y elusión de contribuciones, asegurando que todos los trabajadores independientes cumplan con sus obligaciones fiscales de manera justa y equitativa. La correcta aplicación de este decreto es fundamental para la sostenibilidad del sistema de seguridad social y para garantizar el acceso a los beneficios para todos los afiliados.

La implementación de este decreto representa un paso importante hacia la modernización del sistema de seguridad social en Colombia, adaptándolo a las nuevas realidades económicas y tecnológicas. Se espera que esta medida contribuya a fortalecer la confianza en el sistema y a promover una cultura de cumplimiento tributario entre los trabajadores independientes. La UGPP ha anunciado que se llevarán a cabo campañas de información y capacitación para ayudar a los trabajadores independientes a comprender los nuevos requisitos y procedimientos.

Estas campañas se realizarán a través de diversos canales, incluyendo talleres presenciales, seminarios web y materiales informativos en línea. El objetivo es garantizar que todos los trabajadores independientes tengan acceso a la información necesaria para cumplir con sus obligaciones de manera correcta y oportuna. La UGPP también ha establecido un canal de atención al cliente para responder a las preguntas y resolver las dudas de los trabajadores independientes.

Este canal de atención al cliente estará disponible a través de teléfono, correo electrónico y chat en línea. La UGPP se compromete a brindar un servicio de atención al cliente de alta calidad para garantizar la satisfacción de los trabajadores independientes. La transparencia y la claridad en la información son pilares fundamentales de esta nueva normativa. El Gobierno Nacional espera que este decreto contribuya a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema de seguridad social en Colombia.

La correcta implementación de este decreto es esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La UGPP está trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones de trabajadores independientes para garantizar que la normativa se implemente de manera efectiva y sin causar inconvenientes innecesarios. Se espera que esta colaboración contribuya a fortalecer la relación entre el Gobierno Nacional y los trabajadores independientes.

La UGPP ha establecido un plazo de transición para que los trabajadores independientes se adapten a los nuevos requisitos y procedimientos. Este plazo de transición permitirá a los trabajadores independientes organizar su documentación y capacitarse sobre los nuevos procedimientos. La UGPP se compromete a brindar apoyo y asistencia a los trabajadores independientes durante este período de transición. La normativa también establece sanciones para aquellos trabajadores independientes que no cumplan con sus obligaciones de manera correcta y oportuna.

Estas sanciones pueden incluir multas, intereses y otras medidas correctivas. La UGPP espera que la aplicación de estas sanciones contribuya a disuadir la evasión y elusión de contribuciones. La UGPP ha anunciado que se realizarán auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de la normativa por parte de los trabajadores independientes. Estas auditorías se realizarán de manera aleatoria y selectiva.

La UGPP se compromete a realizar estas auditorías de manera justa y transparente. La normativa también establece la obligación de conservar de manera organizada facturas y otros documentos de respaldo que justifiquen los ingresos declarados. Esta obligación es fundamental para facilitar la verificación de la información por parte de la UGPP. Los trabajadores independientes deben asegurarse de cumplir con esta obligación para evitar sanciones y problemas con la UGPP.

La UGPP ha publicado una guía detallada sobre los nuevos requisitos y procedimientos para la liquidación de aportes por parte de los trabajadores independientes. Esta guía está disponible en el sitio web de la UGPP y en las oficinas de atención al cliente. La UGPP recomienda a todos los trabajadores independientes leer esta guía cuidadosamente para comprender los nuevos requisitos y procedimientos.

La implementación de este decreto representa un cambio significativo en la forma en que los trabajadores independientes gestionan sus contribuciones al sistema de seguridad social. Es fundamental que los trabajadores independientes se adapten a estos cambios para evitar problemas y garantizar el acceso a los beneficios del sistema. El Gobierno Nacional confía en que este decreto contribuirá a fortalecer el sistema de seguridad social en Colombia y a promover una cultura de cumplimiento tributario entre los trabajadores independientes





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