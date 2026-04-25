Decreto de $25 Billones a Colpensiones Desata Debate Técnico y Jurídico

La transferencia masiva de fondos privados a Colpensiones, ordenada por el Decreto 0415 de 2026, genera preocupación en centros de pensamiento y gremios, quienes advierten sobre el riesgo de que estos recursos se utilicen para financiar el gasto corriente del Estado en lugar de asegurar las pensiones futuras. Asofondos anuncia acciones legales.

La reciente expedición del Decreto 0415 de 2026 ha generado un intenso debate técnico en la economía colombiana. El núcleo de la discusión reside en la transferencia de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones , y el destino final de estos recursos.

El Gobierno Nacional justifica la medida como una necesidad contable para corregir un desequilibrio financiero, mientras que centros de pensamiento y gremios alertan sobre el riesgo de que estos ahorros, acumulados durante décadas por los trabajadores, se utilicen para financiar el gasto corriente del Estado en lugar de garantizar las pensiones futuras. Colpensiones, a través de su presidente Jaime Dussán, minimiza la preocupación, calificando el monto como insignificante en comparación con el total de activos del régimen privado.

Dussán argumenta que estos 25 billones pertenecen a los 119.000 afiliados que optaron por trasladar sus fondos a Colpensiones bajo la reforma pensional y, por lo tanto, deben estar bajo custodia pública para asegurar sus futuras prestaciones. Se prevé que el dinero se mantendrá bajo estrictas normas de ahorro en la fiduciaria de la Previsora Nacional, aunque no se descarta su posible colocación en el sistema bancario nacional.

Sin embargo, organizaciones como Fedesarrollo y Anif presentan un panorama más sombrío. Una de las principales preocupaciones es que estos recursos se destinen a cubrir el gasto pensional actual, lo que implicaría utilizar fondos destinados a las pensiones de los trabajadores que se jubilarán en el futuro para pagar las mesadas de los jubilados actuales.

Esta práctica liberaría recursos fiscales para el Gobierno, permitiéndole redirigir fondos hacia otros rubros presupuestarios, especialmente en un contexto electoral, lo que se traduciría en un aumento del gasto público. Anif critica la inconsistencia en la implementación de este modelo, señalando que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, creado por la reforma pensional para proteger estos recursos en el Banco de la República, comenzaría con un déficit significativo de 5 billones de pesos debido al decreto.

Esto debilitaría la reserva técnica desde su inicio, contradiciendo el espíritu de la reforma, que establecía que estos capitales debían ahorrarse estrictamente para respaldar las futuras obligaciones del Estado. Asofondos, por su parte, califica la medida como ilegal y perjudicial para los trabajadores actuales y las generaciones futuras, argumentando que el decreto obliga a la entrega de recursos que deberían permanecer invertidos y administrados por los fondos hasta que cada afiliado consolide su derecho a la pensión.

Ante esta situación, Asofondos ha anunciado acciones legales para defender su deber fiduciario sobre el capital de sus afiliados, alegando que la incertidumbre jurídica generada por el Gobierno pone en riesgo la protección del ahorro individual. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, enfatiza que no se escatimarán esfuerzos para evitar la creación de un precedente que socave la confianza en el sistema pensional.

La preocupación se centra en que el 70% de estos 25 billones está invertido en títulos de deuda pública (TES). Aunque se ha acordado un modelo de traslado de títulos para mitigar el impacto en los precios del mercado, Asofondos insiste en que el traslado forzado altera las reglas del juego. Por ello, hacen un llamado urgente a las altas cortes para que proporcionen directrices claras ante la contradicción entre el decreto y el marco legal colombiano.

El debate se centra en la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Mientras Colpensiones defiende el fortalecimiento de la equidad y la solidaridad mediante esta transferencia, los críticos advierten sobre una amenaza a la estabilidad macroeconómica del país. La controversia pone de manifiesto las tensiones entre las necesidades fiscales inmediatas del Gobierno y la protección de los ahorros pensionales de los ciudadanos





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