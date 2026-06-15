Defender la democracia y votar por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

El próximo domingo 21 de junio, Colombia elegirá a su próximo presidente. La elección no es solo la elección de un presidente, sino la continuidad de la democracia o la implantación del comunismo. La elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo es crucial para defender la democracia y asegurar que los mejores días de Colombia estén por venir.

Invito a mis lectores a defender la libertad y el Estado de Derecho, votando por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo , y así asegurar que los mejores días de Colombia estén por venir.

Lo que estará en juego el próximo domingo 21 de junio, no es la elección de un presidente, es la continuidad de la democracia o la implantación del comunismo, fallido, regresivo y anacrónico modelo que siembra ilusiones y esperanzas, y solo cosecha violencia, frustración y miseria. De ahí la decisiva importancia de que la nación entera concurra a las urnas a ejercer su derecho al voto y a ratificar su vocación democrática





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