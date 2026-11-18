La abogada de Deicy Jiménez pidió postergar la diligencia programada para el viernes 20 de noviembre por salida del país, en medio de la denuncia contra el expresidente Gustavo Petro por presuntos 'sexocontratos'.

La defensa de Deicy Jiménez ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación aplazar la diligencia programada para el viernes 20 de noviembre. La postergación se debe a que la denunciante realizará un viaje inmediato al exterior, lo que impide su presencia física en la sede del ente acusador en las fechas establecidas inicialmente. Este movimiento procesal ocurre en un momento crítico del escándalo político que enfrenta al expresidente Gustavo Petro.

Movimiento procesal y contexto temporal

La solicitud de aplazamiento confirma que el calendario judicial enfrenta un nuevo retraso debido a la logística internacional de la testigo clave. Esta decisión afecta la cronología prevista para las próximas audiencias relacionadas con la investigación sobre los contratos públicos.

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La noticia se hace pública apenas días después de que el exmandatario Gustavo Petro emitiera declaraciones públicas reconociendo su intervención directa. Petro afirmó que intercedió personalmente para que Jiménez encontrara empleo en el Congreso de la República, asegurando que este puesto se alineaba con su formación académica. Estas revelaciones han intensificado el escrutinio sobre las condiciones en que se otorgaron los contratos.

Revelaciones sobre contactos y condiciones laborales

Gustavo Petro admitió que sostuvo encuentros con Deicy Jiménez cuando ella se dedicaba a la producción de contenido para adultos en internet. Sin embargo, el exjefe de Estado insistió en que esas relaciones no ocurrieron durante su mandato en la Casa de Nariño. Él calificó esas visitas como un acto de asistencia social para sacar a la joven de condiciones laborales que describió como esclavitud.

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Petro detalló en su red social X que visitó el estudio webcam ubicado en el localidad de Suba, en Bogotá. El expresidente afirmó que las condiciones del lugar le causaron una reacción física de rechazo debido a la precariedad observada. Según su versión, esta experiencia motivó la gestión para ofrecerle un empleo formal al interior de la institución legislativa colombiana.

Detalle de los contratos y responsabilidades asignadas

Deicy Jiménez firmó siete contratos distintos con el Parlamento colombiano, distribuidos entre la División de Recursos Humanos y la Unidad de Archivo Administrativo. Las funciones asignadas incluían tareas administrativas básicas como el registro y la digitalización de documentos oficiales del Congreso. Estos contratos formalizaron su ingreso como personal contratado, generando controversia sobre la urgencia de estas contrataciones.

El último contrato firmado fue con la Primera Vicepresidencia del Senado de la República. En esta última posición, las responsabilidades de Jiménez se centraron en la atención al público. Esta asignación final ha sido objeto de análisis por parte de los medios y la opinión pública, dado el perfil de las tareas requeridas.

Posiciones enfrentadas sobre la naturaleza de los vínculos

Existe un desacuerdo fundamental sobre la veracidad de las afirmaciones del expresidente. Petro sostiene que nunca tuvo un encuentro personal con Jiménez durante su presidencia, calificando las acusaciones como infundadas. Definió explícitamente que no manejó dinero público para influir en estos asuntos, citando su trayectoria como senador.

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Por su parte, Deicy Jiménez desmintió rotundamente las declaraciones de Petro. En declaraciones a La FM, confirmó que mantuvieron contactos durante el periodo presidencial, que abarcó desde agosto de 2022 hasta agosto de 2026. Aclaró que, aunque existieron encuentros, ella decidió no establecer una relación íntima con el mandatario. Esta contradicción directa entre las versiones oficiales es central en la investigación.

Impacto procesal y próximos pasos judiciales

La ausencia de Jiménez en la cita del viernes impactará la recopilación de evidencia digital. Durante una diligencia anterior en la primera semana de noviembre, la denunciante permaneció en la Fiscalía durante 15 horas y 45 minutos. En ese momento, entregó su teléfono celular para realizar una copia espejo de todos sus archivos digitales, una acción crucial para la prueba forense.

Deicy Jiménez ha insistido en que su participación no busca hacer espectáculo mediático, sino cumplir con un deber cívico. Ha llamado a no desviar el debate hacia su vida sexual, sino a enfocarse en la red de contrataciones y la verdad institucional. La evaluación del video audiovisual de 55 segundos, donde se observa un beso entre Petro y Jiménez, continúa siendo un punto de tensión que los expertos deben analizar.