Defensa de Álvaro Uribe evalúa acciones contra fiscal que lo citó a indagatoria por masacres

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, denuncia que la citación a indagatoria por los hechos de La Granja y El Aro fue sorpresiva y política, tomada sin esperar pruebas clave que probarían la inocencia de su cliente.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el penalista Jaime Granados , está evaluando acciones legales contra la fiscal que lo citó a indagatoria este jueves en el proceso por las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Antioquia .

Según Granados, la fiscal se anticipó de manera abrupta y sorpresiva, a tres días de la segunda vuelta electoral, sin esperar la culminación de pruebas clave que, a su juicio, demostrarían la inocencia de Uribe. El abogado señala que se decretaron pruebas que aún no concluían y que fueron solicitadas oportunamente, pero la medida se tomó sin esperarlas, violando el derecho a la defensa.

Además, sostiene que la falta de fecha para la indagatoria evidencia la irregularidad y que la única motivación sería política, para generar impacto en el contexto electoral, dado que las pruebas estarían a favor del exmandatario. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Uribe por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir, relacionados con las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), atribuidas a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Granados recordó que Uribe se encontraba estudiando en el exterior cuando ocurrió el crimen de Jesús María Valle en 1998, otro de los hechos investigados. Previamente, el exministro Eduardo Montealegre había interpuesto una tutela para que la fiscal respondiera sobre el proceso, lo que subraya las irregularidades denunciadas por la defensa.

Este episodio se enmarca en un contexto de tensión política y judicial, donde los plazos y decisiones procesales son observados con lupa por su posible impacto en la campaña electoral y en la percepción pública sobre el expresidente, figura central de la política colombiana en las últimas dos décadas





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