Defensa de Mangione Pide Desestimación de Causa Federal y Objeta Pena de Muerte por Presunto Asesinato de Ejecutivo de UnitedHealthCare

La defensa de Mangione, acusado por el presunto asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthCare, ha presentado una solicitud para que se desestime la causa federal en su contra, argumentando violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia. Además, buscan impedir que el gobierno estadounidense solicite la pena de muerte. La defensa critica la exposición mediática, las declaraciones de figuras públicas y la intervención del expresidente Trump, alegando un ambiente de prejuicio que compromete la imparcialidad del juicio.

La defensa de Mangione solicitó este sábado ante el tribunal que lo juzga por el presunto asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthCare que se desestime la causa federal en su contra. Argumentan que el proceso legal ha sido empañado por diversas violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, buscando así que se impida al Gobierno de Estados Unidos solicitar la pena de muerte para su defendido.

Entre los argumentos clave presentados, la defensa, liderada por abogados de renombre, destaca la intensa y, según ellos, perjudicial exposición mediática a la que ha sido sometido Mangione, de 27 años. Señalan que esta cobertura mediática, sumada a las declaraciones públicas de figuras como la fiscal general y las comparecencias de líderes políticos, incluyendo al alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha contaminado el proceso judicial, minando la posibilidad de contar con un jurado imparcial. Los letrados sostienen que la combinación de estos factores ha creado un ambiente de prejuicio que hace imposible una evaluación justa del caso. Adicionalmente, la defensa ha criticado el manejo del arresto de Mangione, acusando a las autoridades de convertirlo en un espectáculo público. Se refieren a la exhibición del acusado ante policías equipados con material táctico y la presencia masiva de cámaras como una estrategia para influir en la opinión pública y predisponer al jurado. También denuncian las declaraciones de la fiscal general federal de Nueva York, quien, según la defensa, realizó comentarios que prejuzgaban la culpabilidad de Mangione, contaminando aún más el proceso que culminó con la acusación formal presentada por un gran jurado. Un elemento adicional de controversia es la reciente intervención del expresidente Trump, quien habló sobre Mangione en un contexto que, según la defensa, viola las restricciones judiciales diseñadas para evitar la influencia en la justicia. Trump calificó la situación como “Nunca ha habido una situación remotamente como esta en la que el prejuicio haya sido tan grande contra un acusado susceptible de recibir la pena de muerte”, lo cual, según la defensa, refuerza la idea de un juicio contaminado y sesgado





