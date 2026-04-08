Defensa de Ricardo Roa niega intención de obstruir la justicia tras aplazamiento de audiencia

El abogado de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, niega que su defendido busque dilatar el proceso judicial por supuesta violación de topes de campaña. La Fiscalía solicitará una nueva audiencia.

El abogado de Ricardo Roa , presidente de Ecopetrol , ha asegurado que su defendido no tiene interés alguno en obstruir la justicia tras el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos en su contra. La Fiscalía tiene previsto solicitar una nueva fecha para la audiencia, en relación con la supuesta violación de los topes de gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La audiencia original, programada para el miércoles 8 de abril a las 9 de la mañana, fue pospuesta después de que el abogado Juan David León informara a la Fiscalía sobre compromisos académicos previos que le impedían asistir. El juzgado 39 de control de garantías de Bogotá devolvió la carpeta del proceso al Centro de Servicios Judiciales para que se gestione una nueva fecha.\El abogado León enfatizó que la defensa está interesada en esclarecer los hechos y demostrar, con pruebas documentales y materiales, la inexistencia de cualquier conducta irregular por parte de Roa. “Ni en dilatar, ni en entorpecer, ni de obstruir el desarrollo de la administración de justicia. Por el contrario, hemos sido nosotros los más interesados en esclarecer los hechos, poder demostrar con documentos, con evidencias, con elementos materiales probatorios, la inexistencia de cualquier conducta irregular que se pretenda atribuir o que esté investigando la Fiscalía”, declaró León. Además, señaló que la defensa busca convalidar el buen nombre de Ricardo Roa y de la campaña, argumentando que no hubo irregularidades. Roa, por su parte, ha manifestado su tranquilidad ante las acusaciones y continúa en su cargo como presidente de Ecopetrol, respondiendo a cuestionamientos relacionados con su permanencia.\Este proceso penal se originó a raíz de la compulsa de copias realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en noviembre pasado, que instó a investigar a Roa, quien entonces era gerente de la campaña presidencial. El CNE sancionó a la campaña por exceder los límites de gastos permitidos y por financiación prohibida, superando los 5.300 millones de pesos. La omisión de reportes sumó 2.611 millones de pesos, ordenando la devolución de 2.447 millones al Estado. La Fiscalía, a cargo del fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González, sostiene que el proceso se fundamenta en pruebas suficientes para llevar a Roa ante los jueces. El expediente también involucra a Lucy Aydee Mogollón, como tesorera, y a Mary Lucy Soto Caro, auditora interna durante la primera vuelta presidencial. El partido Colombia Humana aceptó las acusaciones del CNE y pagará una sanción económica. Adicionalmente, el pasado 11 de marzo, una fiscal especializada de la Unidad contra la Corrupción imputó cargos a Roa en otra audiencia virtual por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá





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