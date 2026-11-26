El Ministerio de Defensa aclara que fuerzas armadas mataron a un hombre que custodiaba rehenes en Cartagena. La Fiscalía investiga los hechos del Éxito La Castellana.

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial para desmentir informaciones no verificadas en redes sociales sobre el operativo de rescate en el Éxito La Castellana, en Cartagena, ocurrido la madrugada del 25 de noviembre. La entidad aclaró que uno de los presuntos secuestradores fue abatido por las fuerzas armadas mientras custodiaba a las víctimas, reiterando que el uso de la fuerza fue necesario ante la persistencia de la agresión contra los uniformados y los rehenes.

Detalles del operativo y la muerte del sospechoso

El fallecido vestía de manera similar a los demás participantes del crimen y portaba armas, lo que confirmó su involucramiento en la retención de los ciudadanos. El Ministerio explicó que, al ingresar, los uniformados fueron atacados y actuaron para controlar la amenaza inmediata. La Justicia Penal Militar y Policial acudió al lugar inmediatamente para iniciar los actos urgentes bajo la Constitución y la ley. La Fiscalía General será la encargada de esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y la participación del hombre.

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Testimonios sobre los criminales y La Terraza

Más de 40 personas coincidieron en identificar a tres hombres como los autores de la retención de trabajadores y clientes. Los testigos describieron un acento característico de una región del país, aunque no se precisó cuál. Información preliminar sugiere que los hombres podrían pertenecer al grupo delincuencial La Terraza de Medellín. Durante la intervención, también fueron capturadas dos personas más por su posible relación con los hechos.

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Reincidencia penal de los líderes capturados

Se judicializó a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, los principales responsables señalados del secuestro. Un fiscal del Gaula les imputó secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo ante una juez penal. Ninguno de los dos aceptó los cargos presentados por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Ambos tienen antecedentes penales y fueron detenidos tras cerca de 17 horas de negociación y operación.

Exigencias y balance de víctimas en Cartagena

Los responsables exigían $7.000 millones en efectivo, dos camionetas blindadas y el despeje de la vía hacia Barranquilla para escapar. El rescate liberó a 76 personas que permanecían secuestradas al ingresar los uniformados. A ellas se suman otras 11 liberadas durante las negociaciones previas. La Fiscalía confirma un total de 87 víctimas en este suceso que generó sospechas y requería explicaciones detalladas sobre la actuación estatal.