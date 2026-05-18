Defensa recupera tierras de la Nación ocupadas ilegalmente en zonas de Melgar, Tolima y Nilo, Cundinamarca

El Ministerio de Defensa ha informado sobre la recuperación de tierras de la Nación ocupadas ilegalmente en zonas cercanas a la base militar de Tolemaida. Desde 1954, la problemática ha continuado afectando bienes públicos del Estado y actualmente se identifican cerca de 14.000 cédulas catastrales que aseguraran ser propietarias de predios públicos.

El Ministerio de Defensa anunció nuevas acciones para recuperar miles de hectáreas de terrenos de la Nación que habrían sido ocupadas ilegalmente en zonas de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca, áreas cercanas a la base militar de Tolemaida.

Según las investigaciones oficiales, la problemática se remonta a 1954 y continúa afectando bienes públicos estratégicos del Estado. De acuerdo con el comunicado emitido por la cartera de Defensa, las investigaciones adelantadas durante los últimos meses permitieron evidenciar la magnitud de las ocupaciones sobre predios que legalmente pertenecen a la Nación





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