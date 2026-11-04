Defensas de Bonilla y Velasco rechazan entrega probatoria Fiscalía UNGRD

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco cuestionan la validez del material entregado por la Fiscalía en el caso UNGRD, alegando archivos cifrados y vacíos que impiden su defensa.

Las defensas legales de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco han interpuesto serias objeciones ante la entrega del material probatorio presentada por la Fiscalía General de la Nación. Este conflicto surge en el marco de las audiencias preparatorias destinadas a llevar a ambos funcionarios a juicio por su presunta participación en el escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cuestionamientos sobre integridad evidencia

Durante la diligencia judicial, los abogados defensores señalaron que recibieron una serie de archivos cifrados, carpetas completamente vacías y elementos técnicos que resultaban imposibles de consultar o abrir. La Fiscalía rechazó rotundamente la acusación de haber ocultado información deliberadamente, explicando que todos los archivos fueron entregados en las mismas condiciones técnicas y digitales en que fueron recibidos por el ente acusador durante la investigación.

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Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, criticó abiertamente el volumen desproporcionado y las condiciones técnicas de la información proporcionada. Durante su intervención, el exfuncionario declaró textualmente que la Fiscalía no ha actuado con lealtad procesal y que lo ha abrumado con una carga informativa excesiva. Bonilla sostuvo que gran parte de los documentos carecería de utilidad práctica para la defensa y que esta saturación de datos estaría dificultando seriamente su labor jurídica.

Alejandro Carranza, abogado de Bonilla, detalló los problemas específicos detectados en el paquete digital. Entre los inconvenientes reportados se encontraron archivos protegidos con contraseñas, carpetas sin contenido y documentos inoperativos. Carranza también señaló que no fue posible realizar una copia fiel de un disco Blu-ray que contenía la extracción de un buzón digital, argumentando que la fidelidad de la copia no garantiza la completitud ni la accesibilidad real de la evidencia presentada.

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Posición Fiscalía transparencia máxima

La Fiscalía General de la Nación respondió a estos cuestionamientos asegurando que ninguna pieza fue omitida, sustraída o reservada para sí misma. La entidad afirmó que dentro del descubrimiento probatorio se incluyeron explícitamente aquellos archivos digitales protegidos por mecanismos de seguridad que impedían su apertura inmediata, con el objetivo declarado de garantizar la máxima transparencia posible respecto a todo aquello que formaba parte del expediente investigativo.

Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, también intervino en la audiencia para cuestionar la metodología del descubrimiento probatorio. Su reclamo se centró en la información extraída del teléfono celular de Sneyder Pinilla, quien es el exsubdirector de la UNGRD y considerado uno de los testigos principales en este expediente. Velaco planteó dudas sobre cómo el sistema acusatorio podía presentar documentos que supuestamente no conocía previamente.

Velasco preguntó específicamente por qué no se habían entregado las extracciones completas del dispositivo móvil de Pinilla hasta ese momento. El exfuncionario argumentó que el contenido de dicho teléfono podría ser altamente relevante para examinar la línea de investigación que mantiene la Fiscalía contra los exministros. Esta solicitud apunta a obtener elementos que podrían alterar la narrativa oficial del caso o proporcionar contexto adicional sobre las acciones realizadas durante la gestión pública.

Impacto legal próximas etapas proceso

La disputa técnica entre la defensa y el Ministerio Público pone en riesgo la fluidez del proceso judicial. Si los tribunales consideran que la entrega de evidencia fue defectuosa o inaccesible, podría ordenarse nuevas diligencias para subsanar los errores técnicos antes de proceder al juicio oral. Esto retrasaría significativamente la resolución final del caso de corrupción de la UNGRD.

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Los próximos pasos dependen de la evaluación judicial sobre si la información entregada cumple con los estándares de accesibilidad requeridos por la ley. Las defensas tienen la oportunidad de solicitar peritajes informáticos independientes para verificar la integridad de los archivos. La Fiscalía deberá demostrar que la protección de algunos archivos no constituyó una barrera infranqueable para el ejercicio del derecho a la defensa.