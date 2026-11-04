Defensas denuncian fallos en pruebas UNGRD y Fiscalía rechaza ocultamiento

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco cuestionan la entrega de archivos cifrados y vacíos en el juicio por corrupción de la UNGRD ante la negativa fiscal de haber omitido información clave.

Las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco reportaron obstáculos significativos para revisar el material probatorio presentado por la Fiscalía en el marco del escándalo de corrupción vinculado a la UNGRD. Durante una audiencia preparatoria, los abogados argumentaron que los entregables incluían archivos cifrados, carpetas vacías y documentos ininteligibles, lo que impide una revisión exhaustiva.

Problemas Técnicos en la Entrega de Pruebas

Ricardo Bonilla cuestionó abiertamente la lealtad y metodología del ente acusador, declarando que fue abrumado por una cantidad masiva de información que calificó de innecesaria y poco operativa. Su abogado, Alejandro Carranza, detalló durante la diligencia que entre los archivos recibidos se encontraban elementos protegidos por contraseñas, directorios sin contenido y soportes físicos como un Blu-ray cuya extracción de buzón no pudo ser copiada fielmente.

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El representante legal de Bonilla hizo hincapié en que la formalidad de la entrega no garantiza la utilidad real de la evidencia para construir una defensa sólida. Carranza insistió en que la simple existencia de los archivos no asegura que la defensa pueda examinar su contenido completo, lo que podría comprometer el derecho al debido proceso de sus representados.

Posiciones de la Fiscalía y Exministro Velasco

Luis Fernando Velasco también intervino para manifestar su desacuerdo con el descubrimiento probatorio, centrando sus críticas en la información extraída del dispositivo móvil de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y testigo clave en esta causa. Velasco cuestionó la lógica del sistema al entregar documentos que, según su análisis, la acusación no conocía en profundidad, planteando dudas sobre la integridad del proceso.

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El exministro del Interior solicitó específicamente la entrega de las extracciones de datos de Pinilla, argumentando que dicho material podría ser determinante para evaluar la veracidad de las investigaciones fiscales. Sus declaraciones buscaron poner en relieve las posibles omisiones o desequilibrios en el acceso a la verdad de los hechos, fundamentales para cualquier juicio penal.

Reacción Institucional y Cierre del Caso

La Fiscalía General de la Nación desestimó por completo las acusaciones de ocultamiento deliberado de información, calificando de equivocadas las afirmaciones de las defensas. La entidad sostuvo que todos los elementos, incluidos aquellos con protecciones de seguridad, fueron incorporados al descubrimiento probatorio con el único propósito de garantizar la máxima transparencia.

En su defensa, las autoridades fiscales aseguraron que no se sustrajo, reservó ni excluyó ningún material del conocimiento de la defensa. La postura oficial es que la entrega se realizó en las mismas condiciones en que la Fiscalía recibió los datos, priorizando la inclusión total del expediente investigativo a pesar de las barreras técnicas inherentes a los archivos digitales.