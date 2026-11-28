La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente por la violencia en el sur de Bolívar. Se destaca el ataque a la policía en Arenal y el riesgo de desplazamiento para más de 11.000 personas afectadas por grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta crítica sobre el deterioro de la situación humanitaria en los municipios ubicados al sur del departamento de Bolívar. Esta medida de advertencia se fundamenta en el recrudecimiento de la violencia y los enfrentamientos armados entre grupos ilegales que operan en las zonas rurales de la región.

Ataque letal contra la policía en Arenal

El pronunciamiento institucional se activó tras un ataque violento contra la Policía Nacional registrado el viernes 27 de noviembre en la cabecera municipal de Arenal. Este incidente trágico dejó como víctima mortal al subintendente Óscar Mauricio Díaz, quien perdía la vida en cumplimiento de su deber.

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La Defensoría expresó sus más sentidas condolencias a los familiares del uniformado fallecido y manifestó su total solidaridad con la Fuerza Pública. La entidad advirtió que este suceso constituye el tercer ataque contra los miembros de la fuerza pública en Arenal durante el año 2026, lo que evidencia una escalada alarmante de la conflictividad en el territorio.

Infraestructura PDET en riesgo permanente

Los uniformados atacados desempeñaban sus funciones en el Centro Integral de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz. Esta infraestructura fue construida en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como PDET, tras la destrucción previa de la estación de Policía por un ataque en julio.

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La institución señaló que estos hechos violentos no solo amenazan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo grave la vida de los habitantes residentes en las inmediaciones del centro. El lugar, concebido para promover la reconciliación, se ha convertido en un punto de alta vulnerabilidad debido a la inestabilidad del entorno.

Riesgo de desplazamiento forzado en la región

Se advierte un alto riesgo de desplazamientos forzados y confinamientos en las zonas rurales del sur de Bolívar. La situación se complica por las graves dificultades de comunicación con las comunidades, las cuales han impedido verificar en tiempo real las condiciones humanitarias en algunos territorios aislados.

Como antecedente reciente, el pasado 7 de noviembre la Defensoría ya se había pronunciado sobre este deterioro. Entre mayo y septiembre de 2026, la entidad documentó 22 emergencias humanitarias que afectaron directamente a más de 11.000 personas, incrementando la presión social en la zona.

Exigencia de respuesta institucional inmediata

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio del Interior que convoque urgentemente a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, conocida como Ciprat. El objetivo es evaluar la respuesta institucional y acordar medidas para la Alerta Temprana 034 de 2023.

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También se exigió revisar los avances en la Alerta Temprana 003 de 2026, que incluye a Montecristo, Norosí, Regidor y Río Viejo. A la Gobernación de Bolívar se le solicitó convocar extraordinariamente el Subcomité de Prevención y Protección para garantizar la seguridad de los habitantes en Arenal y otros municipios afectados.