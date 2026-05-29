Defensoría alerta por aumento de municipios en riesgo y falta de neutralidad gubernamental a 48 horas de las elecciones en Colombia

Informe de la Defensoría del Pueblo revela cifras récord de municipios en alerta máxima y denuncia sesgo del gobierno, mientras se desplega un operativo de más de 2.200 observadores para las elecciones del 31 de mayo.

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un informe detallado sobre el estado de la violencia y las medidas de seguridad de cara a las elecciones presidenciales de primera vuelta programadas para el domingo 31 de mayo.

Este viernes 29 de mayo se instaló formalmente la Misión de Observación Internacional de las Elecciones Colombia 2026, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral. A tan solo 48 horas de los comicios, la Defensora Iris Marín presentó un balance que revela una situación compleja y un aumento en los riesgos en múltiples regiones del país.

La defensora señaló que existen 82 municipios catalogados en el más alto nivel de alerta, lo que requiere una acción inmediata, una cifra que ha crecido significativamente desde los 69 municipios reportados en febrero. Adicionalmente, otros 176 municipios se encuentran en un segundo nivel de alerta. Marín recordó la importancia crítica de las alertas tempranas, que tienen una función preventiva y no predictiva, e hizo un llamado urgente a las instituciones para que respondan de manera efectiva a estos llamados.

Desde hace casi un año, la Defensoría ha promovido un pacto para garantizar unas elecciones seguras y transparentes; hasta la fecha, seis de las once candidaturas presidenciales se han adherido a este compromiso. La entidad también ha documentado un total de 722 hechos de violencia política y estigmatización en el período previo a las elecciones, distribuidos en estigmatizaciones (32%), difamación (21%), lenguaje ofensivo (17%), violencia contra la mujer (10%) y violencia por prejuicio (10%).

Un punto de especial alerta fue la denuncia sobre la falta de neutralidad por parte del gobierno nacional, lo que podría influir en el desarrollo de las votaciones. Para contrarrestar estos riesgos, la Defensoría ha desplegado a más de 2.200 personas, entre funcionarios y defensores, en 338 municipios, cubriendo 1.748 puestos de votación y 36 centros penitenciarios.

Los comicios se desarrollarán en un entorno electoral competitivo, con once candidatos principales, entre los que destacan Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Claudia López, Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y el general retirado Gustavo Matamoros





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