Defensoría alerta por desplazamiento de indígenas en Nuquí por disputas armadas

Cerca de 500 indígenas de Villa Nueva huyen en Nuquí debido a conflictos entre EGC y ELN. La Defensoría del Pueblo exige protección y asistencia humanitaria inmediata para las familias vulnerables.

Un grupo de aproximadamente 500 miembros de la comunidad indígena de Villa Nueva se vio obligado a abandonar sus territorios ancestrales en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó, durante la tarde del pasado domingo. Esta huida masiva fue provocada por la intensificación de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales que operan en la región, creando un entorno de inseguridad crítica que puso en peligro la vida de niñas, niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales de la localidad.

Desplazamiento masivo y situación humanitaria actual

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta formal sobre esta emergencia humanitaria, solicitando una respuesta inmediata y coordinada de las autoridades competentes para atender a las familias afectadas. Según la información recopilada por la entidad, las comunidades desplazadas se encuentran alojadas temporalmente en Jurubirá, una población de origen afrodescendiente ubicada en las cercanías. Sin embargo, el traslado completo hacia la cabecera municipal de Nuquí aún no se ha concretado, dejando a las familias en una situación de vulnerabilidad y espera prolongada mientras gestionan su movilidad segura.

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Agravamiento de la seguridad en el territorio

La emergencia no surgió de manera inesperada, ya que la Defensoría del Pueblo había enviado un oficio de consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 009 de 2024 apenas dos días antes de la huida. En dicho documento, la entidad señaló que las condiciones de seguridad se habían deteriorado significativamente tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera persona en el sector de Villa Nueva. Estos actos violentos constituyeron el detonante inmediato que forzó a la comunidad a buscar refugio fuera de su hábitat.

Conflicto entre el Clan del Golfo y el ELN

La fuente oficial identificó claramente que la disputa territorial entre el Clan del Golfo, que opera bajo el nombre en clave de EGC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la causa estructural que pone en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en la zona. Esta confrontación entre dos de los principales grupos armados ilegales del país ha convertido a Nuquí en un escenario de alta tensión, donde la presencia de estos bandos genera una amenaza constante para la población civil no combatiente.

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Riesgo inminente para Puerto Indio y nuevas medidas

La preocupación de la Defensoría del Pueblo se extiende más allá de los desplazados, ya que la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, está evaluando seriamente la posibilidad de desplazarse ante el deterioro continuo de las condiciones de inseguridad. La entidad advirtió que esta situación podría extenderse a otras poblaciones vecinas, por lo que instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a actuar de manera preventiva. El objetivo es evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y territorios, protegiendo tanto a quienes ya salieron como a quienes permanecen en la zona.

Solicitud de asistencia y rutas de atención

La Defensoría del Pueblo pidió garantizar el acceso a alimentación, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno para las familias desplazadas, aplicando un enfoque étnico y diferencial que respete su cultura. Asimismo, se solicitó coordinar el transporte fluvial y establecer medidas de protección para facilitar un traslado seguro hacia la cabecera municipal, siempre que las condiciones de seguridad y navegación lo permitan. Se ha activado la requerimiento de iniciar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado, con la coordinación de instituciones, autoridades indígenas y comunidades receptoras.