Defensoría alerta por desplazamiento de indígenas en Nuquí, Chocó

La Defensoría del Pueblo exige respuesta inmediata ante el desplazamiento forzado de 500 indígenas en Nuquí, Chocó, debido a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN.

La Defensoría del Pueblo activó una alerta crítica tras confirmar que cerca de 500 miembros de la comunidad indígena de Villa Nueva se vieron obligados a abandonar sus territorios ancestrales en el municipio de Nuquí, departamento de Chocó. Este desplazamiento masivo ocurrió durante la tarde del domingo, motivado directamente por la escalada de violencia y las disputas armadas entre grupos ilegales en la región.

Origen del conflicto armado territorial

El estallido de esta crisis humanitaria tiene su raíz en la intensificación de la confrontación entre el Clan del Golfo, identificado también como EGC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La entidad defensora señaló que esta lucha por el control territorial está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las poblaciones locales, creando un entorno de inseguridad insoportable para los residentes.

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Antes de que se consumara el éxodo de la población civil, la Defensoría ya había emitido un oficio dos días antes advirtiendo sobre la consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 009 de 2024. En ese documento preliminar, la institución detalló que las condiciones de seguridad se habían deteriorado drásticamente tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera víctima en el sector específico de Villa Nueva.

Situación actual de las familias desplazadas

Entre las personas forzadas a huir se encuentran niñas, niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales de la comunidad. Actualmente, estas familias permanecen temporalmente alojadas en Jurubirá, una localidad vecina de población afrodescendiente, pero aún no han logrado completar su traslado definitivo hacia la cabecera municipal de Nuquí debido a las barreras logísticas y de seguridad.

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La Defensoría ha enfatizado que la respuesta institucional debe garantizar atención inmediata con enfoque étnico y diferencial. Esto incluye asegurar alimentación, agua potable, servicios de salud y alojamiento digno para todos los desplazados. Además, se solicita coordinar el transporte fluvial necesario para facilitar un movimiento seguro cuando las condiciones de navegación lo permitan, priorizando la protección de los civiles vulnerables.

Riesgo inminente para Puerto Indio

La preocupación de las autoridades no se limita a quienes ya han salido, sino que se extiende a las comunidades que permanecen en la zona de conflicto. Según los informes de la Defensoría, la comunidad de Puerto Indio, integrada por aproximadamente 300 personas, está evaluando seriamente desplazarse ante la persistencia de las condiciones de inseguridad y la presión armada.

La entidad advirtió que existe un alto riesgo de que esta situación se extienda a otras poblaciones cercanas, lo que podría agravar significativamente la crisis humanitaria en el departamento de Chocó. Por ello, se insistió en la necesidad de actuar de manera preventiva para evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y territorios ancestrales bajo coacción violenta.

Exigencias institucionales y próximas acciones

El llamado oficial fue dirigido conjuntamente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para exigir una respuesta coordinada y urgente. Se requiere la activación de las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado y la articulación con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras para gestionar adecuadamente la emergencia.

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Actualmente, la Defensoría mantiene presencia institucional en Nuquí y adelanta labores de seguimiento, verificación y articulación con las autoridades competentes. Las familias desplazadas continúan esperando una resolución humanitaria o las garantías necesarias para continuar su recorrido hacia la cabecera municipal de manera segura y digna.