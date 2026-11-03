Defensoría alerta por desplazamiento forzado en Nuquí, Chocó

La Defensoría del Pueblo solicitó atención urgente al Gobierno por el desplazamiento de 500 indígenas en Nuquí, Chocó, debido a la disputas armadas entre el ELN y el Clan del Golfo.

La Defensoría del Pueblo emitió un llamado de urgencia dirigido al Gobierno nacional ante la grave crisis de orden público que afecta a la localidad de Nuquí, en el departamento del Chocó. Esta institución expressa su profunda preocupación por el desplazamiento forzado de aproximadamente quinientos indígenas de la comunidad de Villa Nueva, ubicada en el corregimiento de Jurubidá. Durante la tarde del primero de noviembre, estos habitantes se vieron obligados a abandonar sus territorios debido al temor generado por la presencia activa y las disputas territoriales entre grupos armados ilegales.

Emergencia humanitaria en Nuquí

La situación humanitaria se ha tornado crítica, razón por la cual se urge la atención inmediata de las familias que huyeron sin llevar pertenencias personales ni alimentos. Esta emergencia ocurre apenas dos días después de que la Defensoría emitiera la Alerta Temprana número cero cero nueve, la cual señalaba el agravamiento de la situación de orden público en esta zona específica del departamento. Este aviso fue generado tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera víctima en el sector de Villa Nueva.

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La institución solicita acciones urgentes al Ejecutivo, expresando el temor de que estos combates se extiendan a otras poblaciones del Chocó. Existe el riesgo inminente de que aumente la cifra de desplazados o, peor aún, que se registren civiles heridos o muertos en los enfrentamientos. Además, la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de trescientas personas, también estaría evaluando la posibilidad de desplazarse debido a las severas condiciones de inseguridad que imperan en la región.

Respuesta gubernamental requerida

En su documento, la Defensoría subraya que es indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y su territorio ancestral. Se instó a las autoridades departamentales y municipales a articular esfuerzos para garantizar la atención humanitaria inmediata de las familias desplazadas. Esta atención debe incluir alimentación, agua potable, atención en salud y condiciones dignas de alojamiento temporal, con un enfoque étnico y diferencial que respete la cultura local.

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Paralelamente, se reportó que una mujer y una niña fueron halladas sin vida en San José del Palmar, también en el Chocó. La alcaldía local calificó estos hechos como feminicidio, lo que añade otra capa de vulnerabilidad y violencia de género a la crisis generalizada. La Defensoría pidió al Gobierno que articule acciones con las autoridades presentes en los resguardos indígenas para poder actuar rápidamente y evitar que se registren más afectaciones a los derechos humanos de la población civil.

Contexto de violencia en el Chocó

La disputa territorial entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional ha provocado otras emergencias humanitarias en el departamento durante el año dos mil veintiséis. Uno de los episodios más graves se registró en agosto, específicamente en la subregión del San Juan, particularmente en los municipios de Sipí y Nóvita. En esos enfrentamientos, comunidades enteras quedaron desplazadas mientras otras fueron confinadas, limitando severamente su movilidad y acceso a servicios básicos.

Adicionalmente, el veintitrés de agosto se registró un ataque con un dron cargado con explosivos improvisados que dejó tres civiles heridos. La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos aumentaron significativamente la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes, agravando la ya existente crisis humanitaria en la región. El desplazamiento forzado se define como la situación en la que personas o comunidades son obligadas a abandonar sus hogares debido a amenazas o violaciones de derechos, sin existir una decisión voluntaria de trasladarse.

El objetivo de las alertas tempranas es advertir oportunamente sobre riesgos de violaciones a los derechos humanos y posibles infracciones al derecho internacional humanitario. Asimismo, busca que las autoridades adopten medidas de prevención y protección antes de que ocurran nuevos hechos violentos. Las medidas de atención deben reconocer las particularidades culturales, sociales y territoriales de los afectados, respetando sus autoridades tradicionales, costumbres y vínculos ancestrales con el territorio.

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Este tipo de desplazamiento puede ocasionar la pérdida de territorios ancestrales, la interrupción de prácticas culturales y dificultades para transmitir tradiciones a las nuevas generaciones. También afecta las formas de organización comunitaria y la autonomía de estos grupos étnicos. La situación actual en Nuquí representa un ejemplo claro de cómo la violencia armada impacta directamente en la supervivencia física y cultural de las poblaciones más vulnerables del país, requiriendo una respuesta coordinada y urgente del Estado colombiano.