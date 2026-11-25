La Defensoría del Pueblo reportó 14 casos de reclutamiento de menores en Antioquia hasta octubre de 2026. La prevención se enfoca en Bajo Cauca, Norte y Nordeste.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado al menos 14 casos de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados en el departamento de Antioquia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026. Esta cifra oficial mantiene las alertas encendidas en la región y refleja una situación de vulnerabilidad persistente a pesar de los esfuerzos institucionales por contener la expansión de las estructuras ilegales.

Estrategia Preventiva en Tres Subregiones

La Gobernación de Antioquia ha concentrado sus recursos y estrategias de prevención en tres subregiones específicas que presentan los índices más altos de riesgo: el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste. En estos territorios, las autoridades han implementado sistemas de alertas tempranas diseñados para anticipar movimientos de las organizaciones criminales y proteger a la población escolar. La subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de Antioquia, Natalia Navarro, detalló que las acciones se centran en intervenciones directas en entornos escolares y familiares para identificar situaciones de vulnerabilidad antes de que los niños, niñas y adolescentes terminen vinculados a estas redes.

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Metodología de Captación de las Ilegales

Aunque las autoridades trabajan en la anticipación, las estructuras ilegales continúan adaptando sus mecanismos de captación para atraer a menores. Según informó la Gobernación de Antioquia, estos grupos recurren con frecuencia a contactos a través de redes sociales y ofrecen incentivos económicos o promesas de protección para reclutar víctimas. Estas tácticas buscan explotar la fragilidad de adolescentes en contextos de pobreza o conflicto social, dificultando la labor de los equipos de protección infantil que intentan interceptar estas convocatorias antes de que se concrete el vínculo.

Programas de Apoyo y Financiamiento

Una de las principales apuestas del departamento es el programa "Jóvenes Pa' Lante", una iniciativa de prevención temprana que cuenta con 120 jóvenes líderes activos. Este programa trabaja directamente con más de 3.000 adolescentes en riesgo en 60 municipios del departamento, recibiendo una inversión anual superior a 3.000 millones de pesos. Además, la subsecretaria Navarro señaló que se acompaña a los municipios en el fortalecimiento de los equipos de acción inmediata y en la consolidación de las rutas de atención para garantizar que las familias cuenten con soporte profesional cuando detecten señales de alarma.

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Presencia de Grupos Armados y Contexto Nacional

En las zonas prioritarias de Antioquia hacen presencia organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y estructuras delincuenciales en expansión como El Mesa y Pachelly. A nivel nacional, la Defensoría documentó 162 casos de reclutamiento de menores entre enero y octubre de 2026, con Cauca liderando la lista con más de 43 casos. De las víctimas a nivel nacional, el 61 por ciento son niños y adolescentes hombres y el 39 por ciento son niñas y adolescentes mujeres. En cuanto a origen étnico, el 67 por ciento no se reconoce como parte de un grupo étnico, el 22 por ciento pertenece a comunidades indígenas y el 11 por ciento es población afrocolombiana.

Desertores y Desafíos del Subregistro

El Estado Mayor Central concentra el 28,4 por ciento de los casos atribuidos a grupos armados a nivel nacional, seguido del ELN con el 17,9 por ciento y las disidencias de las Farc con el 16 por ciento. El Clan del Golfo aparece con el 3,1 por ciento. Natalia Navarro advirtió sobre el subregistro significativo debido a que muchos casos ocurren en zonas de difícil acceso donde no resulta sencillo confirmar la información. Antioquia registró 42 casos en 2024 y 33 en 2025. Las autoridades trabajan en medir también los casos de desertores, proceso que atribuye a acciones institucionales o presión de la Fuerza Pública.