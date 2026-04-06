Defensoría del Pueblo Alerta sobre Recorte Presupuestario que Amenaza sus Funciones

La Defensoría del Pueblo denuncia un recorte presupuestario para 2027 que, según advierte, podría comprometer seriamente sus funciones de protección de los derechos humanos en Colombia. La defensora del pueblo expresa preocupación por la reducción de fondos y solicita al Ministerio de Hacienda reconsiderar la medida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN. Durante la rueda de prensa centrada en las decisiones urgentes en materia de derechos humanos para el próximo Gobierno, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su preocupación por el recorte presupuestario anunciado por el Ministerio de Hacienda, a través de una circular externa, destinado al presupuesto de la entidad para el año 2027.

Según Marín Ortiz, esta medida podría afectar gravemente el desempeño de las funciones de la Defensoría del Pueblo. “Hemos presenciado un debilitamiento significativo en el ámbito presupuestal en los últimos dos años; específicamente, desde el 2024, cuando asumí el cargo de defensora del pueblo. Estos son los únicos dos años en los que se ha registrado una disminución presupuestaria desde el 2010. Hasta entonces, la Defensoría había experimentado un fortalecimiento presupuestario anual, pero ha experimentado una reducción desde el 2024 y se nos ha informado de un nuevo recorte para el 2027”. Esta afirmación, acompañada de la evolución del presupuesto de la Defensoría, se reitera en una carta dirigida al ministro de Hacienda, en la que se solicita la reconsideración del límite presupuestario de la entidad, ya sea agregando 211.829.084.213 pesos o asignando un presupuesto equivalente al del año 2024. \En la misiva, la entidad manifiesta su pesar por “la decisión unilateral del Gobierno de reducir el presupuesto de la entidad para el año 2027”, lo cual, en su opinión, “infringe el principio de autonomía constitucional, incluyendo la autonomía presupuestaria de la Defensoría del Pueblo; y restringe seriamente el cumplimiento de las funciones de la Defensoría del Pueblo”. Los recursos presupuestarios asignados a la Defensoría actualmente solo cubren los gastos operativos, la presencia territorial y la atención a la ciudadanía. Sin embargo, esto dejaría sin atender áreas cruciales como género, niñez, víctimas, salud, población migrante, derechos ambientales y penitenciarios. Específicamente, el presupuesto total experimentaría una disminución del 11% entre el 2026 y el 2027, pasando de 1.193.209.530.926 pesos a 1.061.961.421.202 pesos. La Defensoría del Pueblo defiende el incremento del salario mínimo ante el Consejo de Estado, subrayando la importancia de proteger los derechos laborales. Además, se enfatiza que la restricción presupuestaria amenaza la capacidad de la entidad para responder a las crecientes demandas y vulneraciones de derechos humanos. \El recorte al Ministerio Público, encargado de salvaguardar los derechos humanos en Colombia, se anuncia en un momento de creciente demanda de sus servicios en todo el país. Según la carta, “la Defensoría del Pueblo ha enfrentado un incremento constante en la demanda de sus servicios, asociado al aumento de las vulneraciones de derechos humanos, las conflictividades territoriales y las condiciones de vulnerabilidad de amplios sectores de la población. En este contexto, la restricción presupuestaria limita la capacidad de respuesta institucional y compromete la oportunidad y cobertura en la prestación de sus servicios”. Por lo tanto, “el tope presupuestario” no coincide “con las necesidades reales de la entidad ni con las obligaciones constitucionales y legales a su cargo”, lo que pone en riesgo su autonomía administrativa. La defensora del pueblo destaca que la falta de recursos podría impedir la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos y pone en peligro la capacidad de la entidad para actuar en defensa de los más vulnerables. El recorte presupuestario agrava la situación, ya que la Defensoría se encuentra en una situación donde sus responsabilidades son cada vez mayores, debido al aumento de los conflictos sociales y las situaciones de vulnerabilidad. La preocupación se centra en la posibilidad de no poder atender adecuadamente las numerosas solicitudes de protección y asesoramiento que recibe la entidad. La defensora del pueblo también hace hincapié en la importancia de garantizar la independencia y autonomía de la Defensoría, para que pueda cumplir con su mandato de defender los derechos humanos sin presiones políticas ni financieras





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