Defensoría del Pueblo Alerta sobre Recortes Presupuestarios que Amenazan sus Operaciones

La Defensoría del Pueblo denuncia una reducción del 11% en su presupuesto para 2027, lo que afectará sus misiones humanitarias, infraestructura y programas sociales, poniendo en riesgo la protección de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo, liderada por su directora Iris Marín, ha expresado su preocupación por una significativa reducción presupuestaria proyectada para el año 2027. Esta disminución, que se suma a un decrecimiento continuo desde 2024, compromete la capacidad operativa de la entidad y pone en riesgo el cumplimiento de sus funciones esenciales en la defensa de los derechos humanos .

La reducción del 11% en el presupuesto, según las proyecciones gubernamentales, implica una drástica disminución en los recursos disponibles para inversión y funcionamiento. Específicamente, el presupuesto de inversión se reduciría al 40% y el presupuesto de funcionamiento al 89% en comparación con los montos asignados en 2024. Esta situación interrumpe una tendencia de crecimiento presupuestario anual que se observaba desde 2010 y genera serias preocupaciones sobre el impacto en las misiones humanitarias, la infraestructura y los programas sociales de la Defensoría.\El impacto de la reducción presupuestaria se manifiesta en diversas áreas clave de la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, se limita la capacidad de las misiones en terreno. La disminución de recursos para viáticos restringe el desplazamiento de los equipos humanitarios a las zonas más apartadas y vulnerables del país, dificultando la supervisión y protección de los derechos humanos en esos lugares. Además, se ven afectadas las Casas de los Derechos, que operan como centros de atención comunitaria en zonas con alta conflictividad y baja presencia estatal. La entidad ha tenido que cancelar la apertura de nuevas sedes y, en algunos casos, reducir el personal en las existentes, limitando así su capacidad de brindar atención y asesoramiento a las comunidades. Asimismo, el recorte presupuestario incidirá en la disminución del número de defensores públicos, lo que afectará negativamente el acceso a la justicia para las personas más vulnerables.\La sostenibilidad financiera de los programas dirigidos a la juventud también se ve amenazada. La reducción de recursos impacta directamente en el acompañamiento a jóvenes en zonas de riesgo, quienes se encuentran expuestos a situaciones como el reclutamiento forzado. La Defensoría del Pueblo, ante este panorama, ha expresado su preocupación por las consecuencias que esta situación puede generar en la protección de los derechos humanos en Colombia. La entidad ha solicitado al Gobierno Nacional reconsiderar esta decisión presupuestaria, argumentando que el recorte pone en peligro la efectividad de su labor y afecta a las poblaciones más vulnerables del país. La directora Iris Marín ha enfatizado la necesidad de garantizar los recursos necesarios para que la Defensoría pueda cumplir su mandato constitucional de proteger y promover los derechos humanos de todos los colombianos, especialmente en un contexto de creciente conflictividad y vulnerabilidad social. La situación actual exige una reevaluación de las prioridades presupuestarias y un compromiso firme con la protección de los derechos fundamentales





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