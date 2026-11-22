La Defensoría del Pueblo reporta cinco muertes y 17 heridos por violencia en Catatumbo, donde disidencias de las Farc y el ELN enfrentan crisis humanitaria.

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un firme pronunciamiento el 22 de noviembre de 2025 para denunciar la escalada de violencia en la región de Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander. La entidad advierte que el recrudecimiento del conflicto armado entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional ( ELN) ha generado una situación crítica que amenaza con provocar una nueva crisis humanitaria en la zona.

Según los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, durante los últimos diez días se han registrado hechos bélicos que han dejado como saldo cinco personas muertas, diecisiete heridas y tres secuestrados. La entidad señala que estas cifras son solo el reflejo inmediato de una violencia sostenida que impacta directamente a la población civil, a la fuerza pública y a los funcionarios del Estado en esta región fronteriza.

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Impacto Humanitario y Civil en la Región

Iris Marín Ortiz, titular de la Defensoría del Pueblo, detalló en un comunicado de cinco páginas que los habitantes de los municipios que conforman Catatumbo, especialmente en Tibú, están viviendo situaciones de extrema gravedad. Esta violencia creciente está acrecentando el sufrimiento de la población y afectando severamente la acción humanitaria de la propia Defensoría y de otros actores humanitarios presentes en la zona.

La institución también destacó la estigmatización y la intimidación que sufren los personeros municipales, citando específicamente al personero de Tibú como uno de los principales afectados. En los últimos meses, se ha evidenciado un incremento alarmante en el reclutamiento forzado de menores de edad y en los crímenes contra civiles, incluyendo el asesinato de una menor de trece años que había sido reclutada y la interceptación violenta de su carro fúnebre.

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Despliegue Militar y Alertas Tempranas

La Defensoría del Pueblo recordó otros episodios de violencia recientes, como el asesinato de un joven de diecinueve años y los secuestros de tres uniformados de la Policía y un civil ocurridos en agosto pasado. Además, se han reportado múltiples ataques con drones cargados con explosivos y ataques a instalaciones policiales, lo que ha obligado a la entidad a emitir alertas tempranas sobre la inminencia de estos ataques en zonas rurales de Sardinata.

En una alerta temprana emitida el 11 de noviembre, la Defensoría advirtió sobre el ingreso al territorio del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes disputan el control de la región con el ELN. Entre el 12 y el 21 de noviembre, la región registró diecisiete hechos violentos, incluyendo un ataque con drones en Barco La Silla, Tibú, que dejó cuatro militares muertos y cinco heridos el 12 de noviembre.

Consecuencias y Próximos Pasos ante la Crisis

La violencia ha tenido impactos concretos en la infraestructura civil y médica. El 13 de noviembre, un ataque con explosivos contra una vivienda en El Tarra dejó cinco heridas, incluyendo un bebé de un año y siete meses. Posteriormente, drones en Sardinata impactaron el Hospital San Martín y la Casa Campesina durante un bazar comunitario el 15 de noviembre. La Defensoría del Pueblo enfatiza que las restricciones a la movilidad y los desplazamientos masivos continúan siendo una realidad para los habitantes de Catatumbo.