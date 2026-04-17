Defensoría del Pueblo Confirma Secuestro de Cuatro Jóvenes en Jamundí; Atribuyen Hechos a Disidencias de las Farc

La Defensoría del Pueblo confirmó el secuestro de cuatro jóvenes en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, perpetrado por el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. La entidad hace un llamado urgente a la Fiscalía para investigar y al Gobierno para implementar medidas de protección a la juventud de la región, exigiendo la liberación inmediata de los retenidos.

La Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado oficial de máxima urgencia para denunciar el grave suceso del secuestro de cuatro jóvenes en la zona rural del municipio de Jamundí , Valle del Cauca, ocurrido en las últimas horas. Según los detalles proporcionados por la entidad, todos los indicios apuntan a que los autores de este repudiable acto son integrantes del Frente Jaime Martínez, una de las facciones de las disidencias de las Farc.

El lamentable episodio tuvo lugar en el corregimiento de Villa Paz, un área que, hasta este incidente, buscaba mantener una relativa tranquilidad. En un acto de violencia y terror, individuos armados irrumpieron en la comunidad, sembrando el pánico entre sus habitantes y ejerciendo intimidación para llevar a cabo su cometido. Acto seguido, retuvieron a los cuatro jóvenes, cuya identidad y edad no han sido reveladas por motivos de seguridad, y los condujeron con rumbo desconocido, dejando tras de sí un rastro de zozobra y desamparo. La Defensoría, al ser notificada de esta alarmante situación, ha actuado con la celeridad que la gravedad de los hechos amerita. Inmediatamente, ha extendido un llamado vehemente y urgente a la Fiscalía General de la Nación. Se le insta a que avance con la mayor celeridad posible en las investigaciones correspondientes, con el objetivo primordial de identificar a los responsables directos de este secuestro, así como a quienes puedan haber planeado o facilitado la acción. Es crucial esclarecer completamente lo acontecido para asegurar que la justicia prevalezca y se eviten futuras tragedias. Paralelamente, la Defensoría ha dirigido sus exhortaciones al Gobierno nacional, solicitando la intervención decidida del Ministerio del Interior. Se requiere que, en estrecha coordinación con las autoridades territoriales de Jamundí y del departamento del Valle del Cauca, se adopten de manera inmediata medidas efectivas de prevención y protección dirigidas específicamente a la población joven en esta región. La vulnerabilidad de los jóvenes ante estos grupos armados es una preocupación apremiante que exige una respuesta contundente y proactiva. La seguridad y el bienestar de las nuevas generaciones deben ser una prioridad absoluta. Finalmente, la Defensoría del Pueblo ha pronunciado una exigencia categórica y sin ambigüedades hacia las disidencias de las Farc. Se les demanda de manera enfática el cese inmediato de estas acciones violentas y reprochables. La entidad insiste en la necesidad imperativa de proceder a la liberación incondicional y sin demoras de las personas retenidas. Se recuerda a estos grupos armados que la vida de los secuestrados es un derecho fundamental e inalienable, y que cualquier vulneración a este derecho tendrá consecuencias. La comunidad internacional y la sociedad colombiana en su conjunto esperan una respuesta humanitaria y el retorno seguro de estos jóvenes a sus hogares. Este secuestro representa un duro golpe para la paz en la región y una violación flagrante de los derechos humanos, que no puede quedar impune. La Defensoría continuará monitoreando de cerca el desarrollo de los acontecimientos y brindando el acompañamiento necesario a las familias afectadas, al tiempo que redobla sus esfuerzos para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad





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