Defensoría del Pueblo cuestiona la convocatoria de Sebastián Villa al Mundial por antecedentes de violencia de género

La Defensoría del Pueblo reiteró que la camiseta nacional no puede ser inmunidad ante la justicia, señalando los antecedentes judiciales de Sebastián Villa por violencia de género y abuso sexual, y exigiendo una revisión de su inclusión en la lista de la Selección Colombia para el Mundial.

La Defensoría del Pueblo volvió a poner en el centro del debate la idoneidad de Sebastián Villa para representar a la Selección Colombia en el próximo Mundial , recordando que la camiseta no puede servir de escudo para eludir la justicia.

En un amplio comunicado, la entidad resaltó que el delantero, que ya ha cumplido una condena por violencia de género y enfrenta una acusación de abuso sexual, no puede ser considerado exclusivamente como un caso de "problemas personales". El texto subraya que los antecedentes judiciales de Villa son incompatibles con la responsabilidad pública que conlleva portar la camiseta nacional en una competencia internacional.

Los hechos que motivan la polémica fueron detallados por la Defensoría a partir de documentos judiciales obtenidos por EL TIEMPO. Según el expediente del Juzgado Correccional número dos de Lomas de Zamora, Villa, en abril de 2020, agredió físicamente a su pareja, Yulixa, en la vivienda que compartían. La víctima sufrió un golpe de puño en la frente, fue arrastrada por el brazo y el cabello y arrojada al suelo, presentando edema, eritema y equimosis en la zona frontal derecha.

Testigos, entre ellos la mejor amiga de la víctima, Erika Osorio Rojo, declararon que Villa la acosaba mediante videollamadas en las que mostraba sus lesiones, y que la agredía psicológicamente con constantes insultos que minaban su autoestima. El proceso judicial concluyó con una sentencia de dos años y un mes de prisión suspendida, acompañada de medidas restrictivas como la prohibición de contacto con la víctima y su familia, y la obligación de someterse a un programa de rehabilitación.

A pesar de la condena, el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, incluyó a Villa en la lista preliminar de convocados, lo que desencadenó críticas de diversos sectores de la sociedad. La Defensoría del Pueblo insistió en que la decisión deportiva no puede desligarse de la dimensión ética y legal, y advirtió que usar la figura del deportista como símbolo de unidad mientras se evaden las responsabilidades penales sentaría un precedente peligroso.

En medio de la controversia, el gobierno de Gustavo Petro ha sido mencionado en varios contextos, desde la denuncia de una planta térmica hasta la incautación de fortunas vinculadas a figuras del narcotráfico, lo que ha intensificado la percepción de una crisis de confianza institucional. El debate sigue abierto, mientras la federación de fútbol evalúa si la inclusión de Villa puede perdurar o si la presión social y jurídica obligará a una revisión del plantel que representará al país en el torneo mundialista





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