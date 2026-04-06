Defensoría del Pueblo exige acciones urgentes en derechos humanos a futuros mandatarios

La Defensoría del Pueblo presenta un informe crítico sobre la situación de derechos humanos en Colombia, dirigido a los candidatos presidenciales. El documento destaca la urgencia de abordar la pobreza, la inseguridad alimentaria, la salud, la seguridad, el sistema penitenciario y el impacto de la crisis climática.

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, presentó un informe técnico y urgente titulado “Decisiones impostergables en materia de derechos humanos ”. Este documento está dirigido a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia en las próximas elecciones, cruciales para definir el rumbo del país en los próximos cuatro años. El informe advierte sobre una crisis estructural que requiere acciones inmediatas en áreas críticas para la sociedad colombiana.

Se identifican problemas urgentes en la alimentación, la salud, la seguridad territorial y el sistema penitenciario. La Defensoría subraya que la persistencia de la desigualdad sigue siendo el mayor obstáculo para la dignidad humana en todo el territorio nacional, por lo que se proponen medidas concretas para abordar estas problemáticas de manera integral y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. El informe destaca “seis acciones impostergables” para guiar las propuestas de gobierno. Estas incluyen abordar la pobreza y la inseguridad alimentaria de manera estructural, consolidar el derecho al cuidado como pilar fundamental de la igualdad, garantizar el goce efectivo de los derechos sociales, combatir el racismo estructural y la discriminación, fortalecer la protección a lo largo del curso de vida para asegurar un futuro digno y, finalmente, garantizar condiciones dignas de reclusión, superando el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario como un imperativo de igualdad y respeto a los derechos humanos. Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la situación de inseguridad alimentaria, que afecta al 28,1% de los hogares colombianos, según datos del Dane citados en el informe. La situación es significativamente peor en las zonas rurales y entre las poblaciones étnicas. La Defensoría enfatiza que el derecho a la alimentación no puede seguir siendo postergado y exige al próximo gobierno que implemente políticas agrarias que no solo se enfoquen en la entrega de tierras, sino que también aseguren bienes públicos, créditos y proyectos sostenibles. El objetivo es garantizar la soberanía alimentaria y la permanencia de los campesinos en sus territorios, un factor crucial para el desarrollo y la estabilidad del país. En el ámbito de la salud y la justicia, el informe revela un deterioro preocupante. Las tutelas para acceder a servicios de salud aumentaron un 34,1% entre 2024 y 2025, lo que evidencia fallas sistemáticas en la financiación y la transparencia del sistema. La situación en las cárceles se describe como un “Estado de Cosas Inconstitucional” persistente, con un hacinamiento general del 27,4%, llegando a niveles críticos del 289% en centros como el de Riohacha, vulnerando los derechos mínimos de la población privada de la libertad. En materia de seguridad y paz, el informe señala que, a una década del Acuerdo de Paz, las violencias se han reconfigurado con la expansión de estructuras criminales transnacionales. En 2025, se registraron 39 homicidios de firmantes de paz, lo que demuestra que, sin condiciones efectivas de seguridad, el proceso de reincorporación se debilita y el espacio cívico se contrae a nivel local. La Defensoría recomienda implementar políticas de sometimiento a la justicia para estos grupos y agilizar la reparación a las víctimas, cuya situación sigue siendo desproporcionada frente a las metas de cumplimiento. También se solicita un enfoque de derechos humanos en la política de sustitución de cultivos ilícitos, priorizando el desarrollo alternativo y el tratamiento diferenciado para los pequeños cultivadores, escuchando las advertencias de las organizaciones y asociaciones campesinas y étnicas que señalan retrasos e incumplimientos en la implementación del PNIS, erosionando la confianza de las comunidades y afectando la sostenibilidad de los procesos de sustitución voluntaria. Finalmente, el informe aborda la crisis climática como un motor de desplazamiento forzado. La Defensoría identificó que más de 143.000 personas están en riesgo inminente por desastres naturales y degradación ambiental en puntos críticos del país. Ante este panorama, la Defensoría hace un llamado al próximo Ejecutivo para fortalecer la autonomía y el presupuesto de la institución, asegurando su presencia en las regiones más apartadas como garante de los derechos humanos frente a las economías ilegales y la ausencia de institucionalidad. El informe resalta la importancia de reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la creación de la jurisdicción agraria como avances clave para mejorar el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental, aunque advierte sobre las persistentes desigualdades en la ruralidad, especialmente para mujeres y pueblos étnicos, enfatizando la necesidad de enfoques diferenciales y una acción integral para superar los desafíos que enfrenta Colombia en materia de derechos humanos





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