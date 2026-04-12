Defensoría del Pueblo Rechaza Amenazas contra Paloma Valencia y Exige Investigación Urgente

La Defensoría del Pueblo condena enérgicamente las amenazas y actos de hostigamiento sufridos por la candidata presidencial Paloma Valencia, instando a las autoridades a investigar y garantizar su seguridad en el contexto electoral.

La Defensoría del Pueblo ha expresado su firme rechazo ante las amenazas y actos de hostigamiento denunciados por la candidata presidencial Paloma Valencia .

Tras la circulación de una imagen que presuntamente contenía una amenaza de muerte en su contra y el reporte de vandalismo en una sede de su campaña en Bucaramanga, la Defensoría ha emitido un comunicado oficial manifestando su profunda preocupación por la vida, la integridad física y las garantías democráticas que deben protegerse para la dirigente política. El organismo ha instado a las autoridades competentes a esclarecer con urgencia los hechos ocurridos, buscando la identificación y captura de los responsables, así como la determinación precisa de los riesgos que la candidata enfrenta. La Defensoría, en su pronunciamiento, reiteró que ningún ciudadano, y menos aún un participante activo en la vida política, debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o actos de violencia por el simple hecho de ejercer su derecho a la participación. Además, la entidad ha solicitado un refuerzo especial en la protección de las mujeres que se encuentran involucradas en el escenario electoral, reconociendo la importancia de garantizar su seguridad y su participación activa en igualdad de condiciones. Este pronunciamiento representa un firme respaldo a la candidata y un llamado a la protección de los derechos humanos y la democracia.\En un esfuerzo por garantizar un ambiente político libre de violencia, la Defensoría del Pueblo también ha extendido un llamado a todos los sectores políticos e institucionales del país. Se busca promover un debate público caracterizado por la libertad de expresión, la ausencia de violencia, la erradicación de la estigmatización y la supresión de discursos que puedan poner en riesgo la integridad física y la seguridad de los candidatos. La Defensoría ha instado a una condena unánime de este tipo de actos de intimidación y hostigamiento, destacando la necesidad de defender los principios democráticos y el respeto por las ideas de cada ciudadano, sin importar su afiliación política o posición ideológica. Adicionalmente, la Defensoría ha exhortado al Ministerio del Interior de Colombia para que priorice este caso dentro de la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales y los comités encargados de recomendar medidas de protección para las candidaturas presidenciales. El objetivo es asegurar una respuesta rápida y efectiva, con el fin de garantizar la seguridad de la candidata y de todos los participantes en el proceso electoral. La Defensoría considera esencial la coordinación interinstitucional para prevenir futuros actos de violencia y garantizar la transparencia del proceso electoral.\Finalmente, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales. Se solicita encarecidamente que actúen con la diligencia necesaria ante la proliferación de contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia, especialmente en el contexto electoral actual. Se insta a estas plataformas a implementar medidas de control más rigurosas y a colaborar activamente con las autoridades para identificar y eliminar cualquier contenido que promueva la violencia, el odio o la discriminación. La Defensoría reitera que el respeto por la libertad de expresión debe ir de la mano con la responsabilidad en el uso de las plataformas digitales. En su comunicado, la Defensoría enfatizó que la democracia se fortalece cuando las diferencias se gestionan a través del diálogo, la palabra y el debate de ideas. La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de la integridad de los candidatos y candidatas presidenciales, asegurando que todos los ciudadanos puedan participar en el proceso electoral de forma segura y libre de cualquier amenaza





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