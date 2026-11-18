La Defensoría del Pueblo acude al Tribunal Administrativo de Santander para pedir medidas cautelares que salvaguarden el páramo de Santurbán hasta marzo de 2027 y ante la revocatoria ministerial.

La Defensoría del Pueblo ha interpuesto una solicitud de medidas cautelares urgentes ante el Tribunal Administrativo de Santander con el objetivo explícito de impedir que el ecosistema del páramo de Santurbán pierda su estatus de protección legal antes de la fecha crítica establecida. Esta acción legal estratégica responde a la inminente expiración de la reserva temporal que ampara esta zona, la cual está programada para vencerse de forma definitiva el 4 de marzo de 2027, un plazo que amenaza la estabilidad hídrica de una región clave.

Origen de la revocatoria y riesgo legal

La raíz de esta urgente intervención judicial se encuentra en la decisión adoptada por el Ministerio de Ambiente, quien revocó la resolución que ampliaba la protección hasta el año 2029. Este acto administrativo redujo el periodo de salvaguarda en dos años adicionales y, como consecuencia directa, excluyó diversas áreas estratégicas que anteriormente contaban con figuras de conservación bajo la Resolución 0970. La Defensoría del Pueblo argumenta que tal determinación no se basó en nuevos hallazgos científicos o cambios en los fundamentos técnicos del macizo, sino en otros motivos que dejan al ecosistema en una vulnerabilidad jurídica significativa.

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Retrasos en estudios técnicos esenciales

Un factor determinante en la solicitud de protección urgente es la imposibilidad técnica de cumplir con los plazos de estudio para la delimitación definitiva. La protección permanente requiere la ejecución de dos fases de trabajo que tienen una duración de un año cada una; sin embargo, según la información oficial presentada al tribunal, dichas contrataciones seguían pendientes hasta septiembre de 2026. Esta demora administrativa asegura que los estudios necesarios no estarán concluidos ni listos para su implementación antes de que expire la protección temporal en marzo de 2027.

Evidencia científica sobre fuentes hídricas

Los riesgos para la seguridad hídrica se ven reforzados por evidencia científica relevante obtenida durante estudios realizados en abril de 2026, que abarcaron muestreos a altitudes comprendidas entre los 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estas investigaciones identificaron una posible conexión hidrogeológica entre las fuentes de agua de las zonas altas de Santurbán y las aguas subterráneas vinculadas a operaciones mineras, lo que sugiere un origen común. Aunque los investigadores señalan que no se puede determinar con precisión el flujo subterráneo ni el grado exacto de afectación, la coincidencia indica una vulnerabilidad compartida que exige protección.

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Posiciones divididas dentro del Ministerio Público

El proceso judicial ha revelado una profunda disidencia dentro de las propias instancias del Ministerio Público sobre cómo proceder con este caso. Mientras un procurador judicial se pronunció a favor de decretar la medida cautelar para blindar el área, la procuradora delegada para Asuntos Ambientales recomendó la abstención, argumentando la falta de elementos suficientes para probar un daño ambiental inminente. Esta división de criterios ha complicando la respuesta institucional y ha dejado la decisión final en manos del tribunal administrativo competente.

Impacto concreto y próximos pasos judiciales

Las medidas solicitadas por la Defensoría del Pueblo exigen al Ministerio de Ambiente que, en un periodo máximo de 60 días, evalúe rigurosamente si los instrumentos de protección vigentes son adecuados, prestando especial atención a las zonas excluidas de la reserva. Esta evaluación debe incluir el monitoreo de la calidad del agua, la assessión de impactos acumulativos y la definición de lineamientos claros para el ordenamiento mineroambiental. Será el Tribunal Administrativo de Santander el encargado de resolver si acoge estas peticiones, una decisión que determinará el futuro inmediato del abastecimiento de agua para el nororiente del país.