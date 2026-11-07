Defensoría denuncia violencia en Santa Rosa del Sur tras ataque militar

La Defensoría del Pueblo condena el ataque con drones en Santa Rosa del Sur que dejó tres muertos. La entidad alerta sobre la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo en Bolívar.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado oficial condenando el ataque con drones explosivos contra el Cantón Militar del Ejército Nacional ubicado en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Esta acción violenta, que marcó un episodio de escalada en la región, resultó en la muerte de tres uniformados y el traslado urgente de cinco más a centros médicos especializados en otras ciudades debido a la gravedad de sus lesiones.

Detalles del ataque y contexto humanitario

El ataque ocurrió durante un consejo de seguridad convocado por la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, precisamente después de que se registrara el asesinato de tres personas en el día anterior. La entidad defensora subrayó que estos hechos no constituyen incidentes aislados, sino parte de una tendencia creciente de violencia en el sur del departamento. Hasta el momento, las autoridades manejan cifras que indican más de treinta y cinco heridos en los enfrentamientos, evidenciando el impacto directo sobre la fuerza pública y la comunidad.

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Disputa territorial entre grupos armados

La Defensoría del Pueblo identificó como causantes principales de esta inestabilidad a las disidencias al mando de alias Calarcá, el ELN y el Clan del Golfo. Estos grupos armados mantienen una disputa constante por el control territorial, las rentas derivadas de la minería ilegal y los corredores estratégicos en la Serranía de San Lucas. Esta confrontación ha generado graves afectaciones a la población civil, deteriorando significativamente la situación humanitaria en la zona.

Los datos recabados por la Defensoría muestran que entre mayo y septiembre de 2026 se documentaron veintidós emergencias humanitarias. Estas situaciones, asociadas principalmente a confinamientos y desplazamientos forzados masivos, afectaron a al menos once mil ciento treinta y cinco personas pertenecientes a mil novecientas treinta y nueve familias en los municipios del sur de Bolívar.

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Impacto en infraestructura y alertas tempranas

La institución también resaltó la persistencia de ataques contra instalaciones policiales en la región. En Arenal, la estación fue atacada el 29 de marzo y nuevamente el 11 de julio de 2026, causando graves daños a su infraestructura. Además, el 19 de agosto, la estación de Policía de Norosí fue asediada con drones explosivos y ráfagas de fusil, dejando ocho policías heridos y poniendo en riesgo a una institución educativa cercana.

A pesar de que Santa Rosa del Sur se encuentra bajo la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo informe de seguimiento más reciente fue emitido en agosto, la Defensoría señala que no se ha convocado a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). Esto a pesar de que los riesgos identificados persisten y se agravan, incluyendo minas antipersonal y restricciones al abastecimiento.

Llamados a las autoridades nacionales

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo hizo llamados urgentes al Ministerio del Interior para que convoque de inmediato la CIPRAT. El objetivo es evaluar los riesgos, revisar el cumplimiento de recomendaciones previas y coordinar medidas efectivas de prevención. Asimismo, se instó a las autoridades departamentales y municipales a adoptar medidas inmediatas para proteger a la población civil en Santa Rosa del Sur y prevenir nuevas afectaciones humanitarias.