Defensoría exige respuesta urgente por crisis humanitaria en Santa Rosa del Sur

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la crisis en el sur de Bolívar tras ataques armados. Solicita activar la CIPRAT y proteger a 11.135 personas afectadas por violencia.

La Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado a la acción inmediata tras los recientes ataques con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur. Esta entidad gubernamental subrayó que el Estado debe responder con urgencia ante la creciente crisis humanitaria en el sur de Bolívar, un territorio que ha sido azotado por una ola de violencia que afecta gravemente a la población civil.

Contexto de la Crisis Humanitaria Local

El incidente detonante ocurrió durante un consejo de seguridad en la Alcaldía, mientras las autoridades municipales se reunían. Este evento violento se produce poco después del asesinato de tres personas en el municipio, lo que ha elevado la tensión en la zona. La Defensoría expresó su solidaridad con los miembros de la Fuerza Pública y sus familias, pero advirtió que este ataque no es un hecho aislado, sino parte de un deterioro sistémico que lleva meses agravándose.

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Las cifras documentadas por la entidad son alarmantes y reflejan la magnitud del sufrimiento regional. Entre mayo y septiembre de 2026, la Defensoría del Pueblo registró veintidós emergencias humanitarias. Estas crisis están directamente asociadas a confinamientos forzosos y desplazamientos masivos de la población. El impacto ha sido devastador, afectando a al menos once mil ciento treinta y cinco personas. Estas víctimas pertenecen a cuatro mil novecientas treinta y nueve familias dispersas en diversos municipios del sur de Bolívar.

Actores Armados y Control Territorial

La situación en la Serranía de San Lucas es el epicentro de este conflicto. La Defensoría explicó que diversos grupos armados se enfrentan por el control del territorio y los recursos económicos. Entre los principales actores se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que opera bajo el nombre autodenominado EGC. Además, las disidencias criminales lideradas por alias Calarcá también luchan por el dominio de estas zonas estratégicas.

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La disputa por el control de las rentas mineras y los corredores estratégicos tiene un costo humano directo. Quienes más pagan esta confrontación armada son las comunidades campesinas que residen en la región. La violencia ha generado un ambiente de terror que limita severamente la movilidad y el acceso a servicios básicos. Las alertas sobre esta deteriorada situación ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes con anterioridad.

Ataques a Infraestructura y Población Civil

La violencia no se limita a los enfrentamientos entre grupos armados, sino que se extiende a ataques deliberados contra instituciones estatales. La estación de policía de Arenal fue atacada en dos ocasiones, específicamente el veintinueve de marzo y nuevamente el once de julio. Estos ataques causaron graves daños en su infraestructura y pusieron en riesgo la seguridad pública local.

Un incidente particularmente grave ocurrió el diecinueve de agosto contra la estación de Norosí. Este ataque fue perpetrado mediante el uso de drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. El incidente dejó ocho policías heridos y puso en riesgo directo a una institución educativa cercana. La Defensoría también señaló que persisten las amenazas contra otras guarniciones policiales en el sur de Bolívar, aumentando el riesgo para la población.

Solicitudes y Recomendaciones Oficiales

La Defensoría del Pueblo ha presentado una serie de demandas concretas para mitigar la crisis. Al Ministerio del Interior exigió la convocatoria urgente de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). Esta comisión debe evaluar los riesgos actuales y revisar el cumplimiento de recomendaciones previas. La región de Santa Rosa del Sur se encuentra bajo la Alerta Temprana 034 de 2023, cuya última revisión fue en agosto.

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Se ha solicitado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que tomen medidas inmediatas para proteger a la población. Esto incluye a los residentes de la cabecera municipal, los corregimientos y las veredas de Santa Rosa del Sur. La Alcaldía, la Gobernación de Bolívar y la Unidad para las Víctimas deben verificar posibles desplazamientos y activar las rutas de atención humanitaria.

Asimismo, se ha dirigido una solicitud a las autoridades de salud y organismos de socorro para garantizar la atención de los heridos. También se requiere el acompañamiento a las familias de las víctimas. La Fiscalía debe investigar y esclarecer los homicidios y los ataques contra las instalaciones militares, identificando a los responsables. La entidad anunció que seguirá haciendo seguimiento a la situación humanitaria. Las comunidades del sur de Bolívar no pueden seguir enfrentando las consecuencias de una violencia cuyos riesgos ya fueron advertidos.