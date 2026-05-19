El informe muestra que la defensoresía a Petro pide que "mitigue los riesgos" antes de avanzar en los traslados a las ZUT de los miembros de grupos armados ilegales, que se encuentran en la primera etapa en la regía Caribe en la ejecución eficiente de los proyectos. Al mismo tiempo, la Falsa alarma por explosivos causó la cierre del transversal Cordialidad, en un esfuerzo de seguridad para evitar cualquierrizes y daños.

Defensoría pide a Petro " mitigar riesgos " antes de avanzar en traslados a las ZUT de miembros de grupos armados ilegales primería vez en la región Caribe en la ejecución eficiente de proyectos.

Falsa alarma por explosivos obligó al cierre de la Cordialidad: ya está habilitado el paso entre Barranquilla y Galapa por parte de las entidades territoriales. Durante el primer trimestre de 2026, el departamento alcanzó el mencionado puntaje, que cualifica a la administración de la g"No quiero perder otro hijo": el drama de una familia samaria que pide la salida de un joven infante de marina





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