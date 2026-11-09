Defensoría revela rezagos en cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc tras 10 años

El informe de la Defensoría del Pueblo destaca que, pese a crear la institucionalidad necesaria, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc presenta graves retrasos y recortes presupuestales en zonas rurales y protección de víctimas.

La Defensoría del Pueblo presentará un informe crítico sobre los diez años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, evidenciando que, aunque Colombia estableció las estructuras institucionales requeridas, el cumplimiento de los pactos aún muestra retrasos significativos. El documento señala que la protección de los firmantes del acuerdo, la atención a las víctimas y el desarrollo integral de los territorios afectados constituyen los puntos más vulnerables y críticos en la actual coyuntura nacional.

Rezagos en la implementación de la paz

Tras una década desde la firma del Acuerdo de Paz en La Habana entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la Defensoría del Pueblo ha analizado detalladamente el cumplimiento de lo pactado y la satisfacción de los derechos de las víctimas. El resultado de este escrutinio, que la entidad comunicará esta semana, indica que, si bien se creó la institucionalidad necesaria para ejecutar la paz, persisten rezagos importantes en su implementación práctica y efectiva en el territorio.

Also read Respaldo de la Corte al Acuerdo de Paz: piden al Gobierno incluirlo en el PND

Presupuestos recortados y agencias afectadas

La situación financiera de las entidades encargadas de la reincorporación y la reforma rural ha sido severamente impactada, con una reducción presupuestal superior al 70 % en áreas clave. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), responsables del desarrollo rural en las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de la distribución de tierras, son las más afectadas en sus disponibilidades económicas.

Asimismo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) enfrenta desafíos críticos para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y socioeconómicas de aproximadamente 11.000 excombatientes que dejaron las armas hace diez años y permanecen en proceso de reincorporación, buscando prevenir su retorno a la actividad ilegal.

Advertisement

Posición de la Defensora Iris Marín Ortiz

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostiene que la situación de conflicto actual no es consecuencia del Acuerdo de Paz firmado en 2016, sino que resulta de una simplificación errónea que ha generado un falso dilema entre paz y seguridad. Ortiz argumenta que la paz requiere tanto un componente místico de reconciliación como un componente mecánico que se traduce en recursos, instrumentos e instituciones tangibles para la población.

La funcionaria explica que la reducción drástica del presupuesto para la implementación del Acuerdo de 2016, incluyendo el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), obstaculiza la entrega de servicios básicos como agua potable en las zonas más afectadas por la violencia, lo cual es fundamental para el bienestar de los territorios.

Desafíos institucionales y próximos pasos

El informe plantea que la simplificación del concepto de paz, percibido erróneamente como una concesión a criminales, ha generado resistencia política y social que dificulta su ejecución, a pesar de que la paz implica justicia para las víctimas y bienestar para la ciudadanía. La Defensoría invita a no desesperar ante estos obstáculos, señalando que existen oportunidades para reorientar los esfuerzos hacia una paz sostenible que priorice los derechos humanos y la transformación territorial.

Se espera que la presentación oficial del informe destaque la necesidad urgente de reasumir la responsabilidad gubernamental en materia de seguridad y presupuesto, para asegurar que los diez años de historia del Acuerdo de Paz no queden marcados por el incumplimiento estructural de las reformas rurales y la justicia transicional.