Defensora del Pueblo en Colombia alerta sobre impacto de violencia en población joven y hace llamado a actores armados ilegales

La defensora del Pueblo en Colombia, Iris Marín, lanzó una alerta sobre el impacto de la violencia en la población joven de 18 a 28 años, con una tasa de homicidios de 57,61 casos por cada 100.000 habitantes, que supera al doble de la tasa general del país. También se refirió a recientes casos de asesinatos y desapariciones de jóvenes en diferentes regiones y exhorto a los actores armados ilegales a respetar la vida, la dignidad y la libertad de prensa.

Una defensora del Pueblo en Colombia lanzó una alerta sobre el impacto de la violencia en la población joven de 18 a 28 años, con una tasa de homicidios de 57,61 casos por cada 100.000 habitantes, que es superior al doble de la tasa general del país.

También se refirió a recientes casos de asesinatos y desapariciones de jóvenes en diferentes regiones, entre ellos Mateo Pérez Rueda, asesinado en Briceño, Antioquia, y Gabriel Arenas Erazo, encontrado muerto en Caucasia luego de haber sido reportado como desaparecido. La defensora se refirió a los muchachos de Jamundí y a cientos de jóvenes que «no escaparon a la muerte» en diferentes circunstancias relacionadas con el conflicto y la criminalidad.

Además, hizo un llamado a los actores armados ilegales y exigió respeto por la vida, la dignidad de la población civil y la libertad de prensa en un video difundido en redes sociales





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