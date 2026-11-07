Defensora del Pueblo: Falta de desarrollo rural y economías ilícitas impiden paz en Colombia

La defensora del Pueblo Iris Marín analiza los diez años del acuerdo con las Farc, atribuyendo la escalada de violencia a las economías ilícitas y la falta de políticas integrales de seguridad y justicia en el territorio.

Transcurrida una década desde la firma del histórico acuerdo de paz, Colombia enfrenta una realidad muy diferente a la esperanza inicial de haber terminado con décadas de conflicto armado. La aparente calma que siguió a la desmovilización de las Farc no logró consolidarse, y el país se sumerge ahora en una nueva y preocupante escalada de la violencia. Esta situación contradice las expectativas de una generación que creyó haber cerrado un ciclo histórico de sangre y confrontación social.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha realizado un análisis crítico y detallado del impacto real de estos diez años de posconflicto. En su evaluación, Marín señala que la razón fundamental por la cual no se ha logrado superar la violencia radica en la omisión de enfrentar los factores estructurales que la provocaron. Entre estos factores destacan, de manera primaria, la persistencia y el fortalecimiento de las economías ilícitas, las cuales han llenado el vacío de poder en muchas regiones del país.

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Diagnóstico del fracaso en el desarrollo territorial

El acuerdo con las Farc permitió que el grupo dejara las armas, pero la estructura del conflicto se ha fracturado y expandido de maneras complejas. Las disidencias de las Farc mantienen presencia activa en 372 municipios del territorio nacional, lo que indica una fragmentación significativa del antiguo poder armado. Además, otros grupos ilegales han visto fortalecidas sus capacidades operativas durante este período, creando un escenario de inseguridad más diversificado y difícil de contener.

Marín identifica que la falla histórica de Colombia ha sido la ausencia de un desarrollo territorial y rural adecuado, junto con una política integral de seguridad. Esto implica la necesidad urgente de garantizar el desarrollo territorial, la seguridad física para la población civil y el acceso efectivo a la justicia. Sin estas condiciones establecidas, el conflicto armado ha logrado persistir no solo en los procesos ligados a las Farc, sino en múltiples dinámicas de violencia que han resurgido con fuerza en los últimos años.

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Elevación de grupos criminales y seguridad física

El panorama de la seguridad en el país ha cambiado drásticamente con la identificación de nuevos actores armados. El Clan del Golfo se ha consolidado como el grupo armado más grande actualmente en operación, ocupando espacios que fueron disputados por las Farc. Esta dinámica refleja cómo la ausencia de estado de derecho ha permitido la reconfiguración del poder ilegal, generando nuevos desafíos para las fuerzas de seguridad y la convivencia social.

La falta de condiciones estructurales para evitar la persistencia del conflicto armado ha sido un factor clave en esta evolución. El análisis de la defensora sugiere que el enfoque anterior se centró demasiado en la negociación política sin abordar los intereses económicos que sostienen la violencia. Por ello, las condiciones para un paz duradera requieren una intervención más profunda en las bases económicas y sociales de las zonas afectadas por la guerra.

Crítica a las operaciones policiales y militares actuales

Marín hace una crítica específica a la espectacularidad que el gobierno actual ha dado a las operaciones policiales y militares. Considera que esta estrategia, aunque busca eficiencia, debe ser cuidadosamente medida para no sacrificar derechos humanos. La Defensoría de la Mujer y de la Población enfatiza la importancia de equilibrar la fuerza pública con el respeto a las garantías constitucionales, evitando que la búsqueda de resultados inmediatos genere violaciones sistémicas.

El gobierno ha optado por una vía de fuerza, pero ha dejado abierta la posibilidad de desarmes acordados mediante la ley de sometimiento. Esta medida permite rebajas de pena a cambio de información y desvinculación, aunque no necesariamente negocia el fin total de la violencia. Marín valora que quede abierta esta posibilidad de desmovilizaciones individuales y colectivas, siempre que estén respaldadas por el sistema de justicia penal y conduzcan al desmantelamiento real de las estructuras criminales.

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Preocupaciones por recortes presupuestales y justicia

Las preocupaciones generadas por los recortes presupuestales para la implementación del acuerdo son una fuente constante de alarma para la Defensoría del Pueblo. Estos recortes amenazan con debilitar las herramientas necesarias para avanzar en la consolidación de la paz y la justicia. Marín advierte sobre los peligros que conlleva no seguir avanzando en la implementación plena de las reformas acordadas, lo que podría llevar a un retroceso en los logros alcanzados durante la última década.

Los diálogos de paz no son inherentemente buenos o malos, pero la Constitución colombiana prefiere que el uso de la fuerza no sea la forma principal de resolver conflictos. Marín argumenta que evitar los diálogos por completo fue un error de enfoque del gobierno anterior, y que mientras se avanza en el fortalecimiento institucional y la justicia, la fuerza pública debe mantenerse disponible para proteger a la población. La clave está en integrar la seguridad física con intervenciones territoriales integrales que ataquen las raíces de la violencia.