Defensora del Pueblo presenta informe de deterioro del clima político hacia elecciones 2026

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La Defensoría del Pueblo presentará el segundo informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia” que prevé un deterioro del clima político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, especialmente por el aumento de la agresividad verbal, la estigmatización entre campañas y la difusión de información no verificada.

Según el informe, el nivel general de cumplimiento de los principios democráticos evaluados es de 58,3%, calificado como nivel medio, mientras que los peores resultados se concentran en la calidad del debate público. Uno de los indicadores más críticos es la promoción de un lenguaje constructivo y libre de estigmatización, que obtuvo apenas 14,1%.

Además, la defensa de la democracia arrojó los mejores resultados (98,7%) y el reconocimiento de la juventud (100%). Ante los hallazgos, la Defensoría hizo un llamado a los candidatos presidenciales para moderar el tono de la campaña, abstenerse de difundir información falsa, rechazar la violencia política y promover debates centrados en propuestas





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