Defensores de la Patria denuncia amenaza intimidatoria contra líder en Valle del Cauca

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció públicamente una presunta amenaza dirigida contra el concejal de Yumbo y coordinador territorial del movimiento, Johnnathan Alvear. Según lo informado por la campaña, el hecho habría consistido en el envío de una corona fúnebre acompañada de un elemento de tipo balístico y un mensaje intimidante, situación que fue calificada por el equipo político como una amenaza directa contra la vida, la integridad y el ejercicio de la actividad política del funcionario.

El movimiento Defensores de la Patria alertó sobre un hecho que calificó como intimidatorio contra uno de sus líderes en el Valle del Cauca. La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció públicamente una presunta amenaza dirigida contra el concejal de Yumbo y coordinador territorial del movimiento, Johnnathan Alvear .

Según lo informado por la campaña, el hecho habría consistido en el envío de una corona fúnebre acompañada de un elemento de tipo balístico y un mensaje intimidante, situación que fue calificada por el equipo político como una amenaza directa contra la vida, la integridad y el ejercicio de la actividad política del funcionario. Desde el movimiento señalaron que este hecho no debe interpretarse como un caso aislado, sino dentro de un contexto más amplio de presunta intimidación contra integrantes de la campaña en distintas regiones del país.

El movimiento solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes





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