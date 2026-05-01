Defensores de la Patria rechaza enfoque de La Silla Vacía sobre financiamiento de campaña de Abelardo De La Espriella

El movimiento político Defensores de la Patria criticó duramente a La Silla Vacía por una cobertura que consideran tendenciosa y parcializada sobre el cumplimiento de la ley electoral por parte del candidato Abelardo De La Espriella, destacando que su campaña es la única que reporta en tiempo real sus movimientos financieros al CNE.

El movimiento político Defensores de la Patria ha emitido un pronunciamiento contundente este jueves 30 de abril, expresando su profundo rechazo a la manera en que el medio de comunicación La Silla Vacía abordó y tituló un artículo relacionado con el cumplimiento de la normativa electoral por parte del candidato presidencial Abelardo De La Espriella .

La campaña del aspirante a la presidencia considera que la presentación de la información por parte de La Silla Vacía fue parcializada y carente de la objetividad necesaria, omitiendo un aspecto crucial que refleja la transparencia y el compromiso de la campaña de De La Espriella con la legalidad. Según el comunicado, la campaña de Abelardo De La Espriella es la única que ha reportado de manera proactiva y en tiempo real todos sus movimientos financieros ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), utilizando el aplicativo Cuentas Claras.

Esta práctica, que demuestra un alto grado de responsabilidad y transparencia, no fue destacada en el artículo, lo que, a juicio del movimiento, constituye una omisión grave y una distorsión de la realidad. La campaña argumenta que la falta de mención de este hecho fundamental en el titular y en el desarrollo del artículo induce a error al lector y socava los esfuerzos por promover una cultura de transparencia en el proceso electoral.

Se enfatiza que la omisión no es accidental, sino que responde a una estrategia deliberada de presentar una imagen sesgada de la situación, ignorando el cumplimiento ejemplar de la campaña de De La Espriella con las obligaciones legales. La campaña de Abelardo De La Espriella subraya que el propio artículo de La Silla Vacía reconoce la veracidad de las cifras presentadas, ya que estas provienen directamente del sistema oficial Cuentas Claras del CNE.

El artículo indica que la campaña ha registrado ingresos por $15.000 millones y gastos superiores a $13.257 millones, todos ellos debidamente reportados, verificables y actualizados en tiempo real. A pesar de esta evidencia, el movimiento Defensores de la Patria considera que el artículo se enfoca en presentar las cifras como si fueran motivo de preocupación, sin contextualizarlas adecuadamente ni compararlas con las de otras campañas presidenciales.

Se destaca que el candidato ha utilizado solo una tercera parte del límite máximo de gasto permitido por la ley para la primera vuelta, lo que demuestra una gestión responsable y eficiente de los recursos de campaña. Esta información, que es esencial para comprender la situación financiera de la campaña, no fue resaltada en el titular ni en el cuerpo del artículo, lo que, según el movimiento, contribuye a crear una percepción errónea en la opinión pública.

La campaña insiste en que la presentación de la información por parte de La Silla Vacía es una distorsión de la realidad y un intento de desacreditar el cumplimiento de la ley por parte del candidato. Se argumenta que, en lugar de contrastar la información oficial disponible, el medio optó por construir un titular sensacionalista que no refleja la verdad de los hechos.

El movimiento Defensores de la Patria extiende su crítica a la cobertura de La Silla Vacía sobre otras campañas presidenciales, señalando una falta de rigor y objetividad en la presentación de la información. Se cuestiona por qué el medio no ha investigado ni publicado artículos sobre las campañas de otros candidatos, como Santiago Botero, Gustavo Matamoros, Claudia López, Carlos Caicedo e Iván Cepeda, que, según la información del sistema Cuentas Claras, presentan reportes incompletos, nulos o inexistentes.

La campaña de Abelardo De La Espriella considera que esta omisión es aún más grave que la relacionada con su propia campaña, ya que demuestra una falta de interés por investigar y denunciar las posibles irregularidades en el financiamiento de otras candidaturas. Se sugiere que La Silla Vacía está aplicando un doble rasero, siendo más crítica con la campaña de De La Espriella, que es la única que ha cumplido plenamente con sus obligaciones legales, y más indulgente con otras campañas que no lo han hecho.

El movimiento enfatiza que la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en un proceso electoral democrático, y que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar a la ciudadanía de manera objetiva y completa. La campaña de Abelardo De La Espriella reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, y exige a La Silla Vacía que rectifique su cobertura y presente una información más precisa y equilibrada sobre el cumplimiento de la normativa electoral





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