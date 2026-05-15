Defensores de la Salud: 5.000 profesionales de la salud respaldan a Abelardo De La Espriella

Un movimiento ciudadano formado por más de 5.000 profesionales de la salud ha declarado su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, para conformar el movimiento Defensores de la Salud. Este respaldo representa un hecho político y ciudadano de gran importancia en la recta final de la campaña.

Defensores de la Salud nace de la preocupación real de miles de colombianos que han visto cómo el sistema se deteriora. Los profesionales que se suman a esta causa coinciden en que Colombia necesita un gobierno que proteja a los pacientes, garantice atención oportuna , respete al personal sanitario, cuide la sostenibilidad financiera del sistema y tome decisiones con conocimiento real del sector .

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria informa al país que más de 5.000 profesionales de la salud se han unido y han declarado su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, para conformar el movimiento Defensores de la Salud. Este respaldo representa un hecho político y ciudadano de enorme importancia en la recta final de la campaña.

Mientras las estructuras tradicionales siguen sumando apoyos de políticos de siempre, operadores electorales y sectores responsables del deterioro institucional del país, Abelardo De La Espriella recibe el respaldo de quienes han estado en la primera línea del sistema de salud: médicos, enfermeras, especialistas, trabajadores asistenciales y profesionales que conocen la crisis desde adentro. Defensores de la Salud nace de la preocupación real de miles de colombianos que han visto cómo el sistema se deteriora, cómo los pacientes enfrentan barreras para acceder a tratamientos, cómo los profesionales trabajan bajo presión y cómo la salud ha sido convertida en botín político, laboratorio ideológico y campo de improvisación gubernamental.

Y han declarado que: “El programa de gobierno de Abelardo De La Espriella, es el único que entiende la realidad del sector, protege a los pacientes y dignifica a quienes los atienden”. Para el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, este respaldo no es una adhesión más.

Es la voz de un sector que ha sostenido al país en los momentos más difíciles y que hoy decide ponerse de pie para exigir una transformación seria, técnica y humana del sistema de salud colombiano. Los profesionales que se suman a esta causa coinciden en que Colombia necesita un gobierno que proteja a los pacientes, garantice atención oportuna, respete al personal sanitario, cuide la sostenibilidad financiera del sistema y tome decisiones con conocimiento real del sector, no desde el cálculo político ni desde el resentimiento ideológico.

El respaldo de estos 5.000 profesionales confirma que la campaña de Abelardo De La Espriella sigue creciendo desde la ciudadanía organizada, desde los sectores productivos, desde las regiones y desde quienes entienden que esta elección no se trata de repartir cargos, sino de recuperar el país. Con Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo, Colombia tendrá un gobierno que escuche a quienes saben, respete a quienes sirven y actúe con autoridad para rescatar un sistema que no puede seguir siendo manoseado por los de siempre.

La salud no puede seguir en manos de quienes hablan de derechos mientras destruyen la atención. La salud debe estar al servicio del paciente, de la familia colombiana y de quienes todos los días salvan vidas. Defensores de la Patria recibe este respaldo con gratitud, responsabilidad y compromiso. La fuerza ciudadana sigue creciendo.

Los profesionales de la salud ya tomaron posición. Colombia está lista para ganar en primera vuelta





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