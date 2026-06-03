La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia encontró deficiencias en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en Sabanalarga, Atlántico.

La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia encontró deficiencias en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en Sabanalarga , Atlántico . La revisión incluyó la construcción de redes y estructura del sistema de alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, la peatonalización, ampliación y remodelación del entorno urbanístico y paisajístico de la Plaza Central de Sabanalarga , y la construcción de la canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto.

Los técnicos encontraron avance físico inferior al reportado oficialmente, deterioro prematuro en infraestructura y actividades no ejecutadas. La Superintendencia de Servicios Públicos trabajará con los organismos de control para fortalecer la vigilancia de los recursos del Sistema General de Regalías y asegurar que las obras se traduzcan en beneficios reales para las comunidades





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