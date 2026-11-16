Déficit comercial Colombia-China se amplía a 13.677 millones de dólares en 2026

El desbalance comercial entre Colombia y China alcanza US$13.677,3 millones en lo corrido del año, impulsado por un fuerte aumento en las importaciones y caída en las exportaciones.

La dependencia comercial de Colombia con China ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, consolidándose como uno de sus principales socios comerciales, aunque este vínculo se caracteriza por un desequilibrio notable. De acuerdo con las cifras oficiales del Dane y del informe de Analdex, durante el periodo de enero a agosto de 2026, las exportaciones colombianas hacia este país asiático se ubicaron en US$758,7 millones, mientras que las importaciones alcanzaron la cifra de US$15.433,0 millones.

Déficit Comercial Bipolar Se Amplia en 2026

Esta disparidad en los flujos de mercancías ha generado un déficit comercial bilaterales para Colombia que asciende a -US$13.677,3 millones en lo corrido de 2026. La balanza comercial bilateral ha sido deficitaria para Colombia en todos los años analizados, reflejando una estructura económica donde la demanda de bienes asiáticos supera ampliamente la capacidad de venta de productos colombianos. El desbalance representa una presión constante para la balanza de pagos nacional, ya que las salidas de divisas superan con creces las entradas provenientes de este mercado específico.

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Reducción de Exportaciones y Volatilidad en Canasta

En lo corrido de 2026, específicamente entre enero y septiembre, las exportaciones hacia China sumaron US$960,0 millones. La composición de esta canasta exportadora ha presentado cambios significativos: el 55,5% corresponde a productos minero-energéticos, mientras que el 44,5% restante pertenece a productos no minero-energéticos. Esta distribución contrasta con la de 2025, donde la proporción era de 67,8% para el sector minero-energético y 32,2% para el no minero-energético.

Este cambio estructural se explica principalmente por la reducción en el valor exportado de aceites crudos de petróleo, el cual pasó de US$312,6 millones en 2025 a US$252,7 millones en lo corrido de 2026. Las exportaciones hacia China mostraron una alta volatilidad durante la última década, con un máximo histórico de US$4.215,8 millones registrado en 2019, antes de declinar a US$1.645,1 millones en 2025.

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Posicionamiento Arancelario y Crecimiento de Importaciones

Colombia enfrenta desventajas arancelarias al comerciar con China, ya que ambos países carecen de un acuerdo comercial que otorgue preferencias arancelarias, regulándose por las condiciones generales de nación más favorecida. Para 2025, China registró un arancel promedio simple aplicado de 7,5%, frente al 6,8% de Colombia. Los aranceles chinos son particularmente altos en bienes agrícolas, ubicándose en 14,0%, mientras que para los no agrícolas bajan a 6,5%, con un promedio ponderado por el comercio del 3,0%.

En 2025, China se posicionó como el octavo destino de las ventas externas colombianas, con una participación del 3,3% sobre el total exportado. Sin embargo, las importaciones originarias de China en ese año fueron 11,0 veces el valor de las exportaciones colombianas hacia ese mercado. En 2025, las importaciones chinas alcanzaron US$19.375,9 millones, con un crecimiento del 21,6% frente al año anterior, lo que amplió el déficit bilateral en US$4.117,5 millones respecto a 2024.

Impacto en Sectores No Minero-energéticos y Perspectivas

A pesar del déficit general, las exportaciones no minero-energéticas hacia China registraron un crecimiento del 13,1% entre 2024 y 2025, posicionando a China en la duodécima posición como destino de estas ventas. Este desempeño fue impulsado por productos específicos como los cortes de cuartos delanteros de carne bovina deshuesada y congelada, que crecieron un 189,1%, los desperdicios y desechos de cobre con un 31,5%, y el café sin tostar con un 11,4%.

En lo corrido de 2026, las exportaciones no minero-energéticas hacia China sumaron US$426,7 millones, equivalente al 80,5% del valor registrado en todo el año 2025. Dentro de este segmento, destacan los desperdicios y desechos de cobre con US$146,9 millones, el café sin tostar con US$111,5 millones, y los cortes de cuartos delanteros de carne bovina con US$59,5 millones. La formalización de la adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en mayo de 2025 no modifica las condiciones arancelarias actuales, por lo que el comercio seguirá sujeto a estas dinámicas de desbalance hasta que se negocien nuevas preferencias comerciales.