Deficit of 1,500 workers threatens Metro de Bogota 2027 deadline

The Contraloria warns of a 1,500 worker shortage and unfinished infrastructure for Bogota Metro. Costs may rise by 33 billion pesos due to imported labor needs.

La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia crítica sobre el estado de ejecución del Metro de Bogotá, señalando un déficit laboral de aproximadamente 1.500 trabajadores que pone en riesgo los plazos de entrega y los costos totales del proyecto. Esta evaluación se produce en un momento de alta presión donde se evidencia que varias obras civiles esenciales no estarán finalizadas antes de que comiencen las pruebas preliminares del sistema, lo que exige una revisión urgente de la gestión contractual y financiera.

Déficit de Personal y Costos por Importación

El organismo de control fiscal, bajo la dirección de Jorge Laverde Vargas, identificó que la disponibilidad de mano de obra calificada dentro del país es insuficiente para cumplir con la demanda del proyecto. Para subsanar esta limitante, las autoridades confirmaron que se gestionará la entrada de personal especializado desde la República Popular China, una medida necesaria para acelerar la finalización de los frentes de construcción más críticos.

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El costo estimado de esta operación de importación de trabajadores asciende a 10 millones de dólares, lo que equivale a unos 33.000 millones de pesos. Esta cifra ha generado interrogantes sobre quién asumirá finalmente este gasto adicional. La definición fiscal es crucial porque determinará si el desembolso recae exclusivamente sobre el concesionario Metro Línea 1 S.A.S. o si se trasladará como un mayor valor al presupuesto general del proyecto, afectando la estructura de costos pactada.

Estadísticas de Ejecución y Redes de Servicios

Según los datos presentados durante la mesa técnica celebrada con el concesionario, la interventoría y la Empresa Metro de Bogotá, se ha ejecutado el 84,68% de la obra contratada directamente con Metro Línea 1 S.A.S. Es importante destacar que la cifra pública del 89% es mayor porque incluye la compra de predios y el traslado inicial de redes, realizados antes del inicio de la construcción principal, lo que puede generar confusión sobre el progreso real de la infraestructura.

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En cuanto a los sistemas y equipos, la situación es más crítica, ya que falta completar más de la mitad de la obra. Por otro lado, en los frentes de malla vial y espacio público, que son vitales para la integración urbana, se ha ejecutado menos de una cuarta parte. La extensión de las redes de servicios públicos que deben trasladarse aumentó significativamente, pasando de unos 130 kilómetros a aproximadamente 320 kilómetros, lo que ha requerido trámites de reasignación y seguimiento constante por parte de la Contraloría.

Integración Urbana y Plazos Críticos

La identificación de atrasos en las obras de malla vial y espacio público representa un riesgo operativo considerable, ya que según el órgano de control, de estas dependencias que los peatones puedan acceder a las estaciones de manera segura y que estas se conecten eficientemente con TransMilenio. La relación física entre las estaciones y el transporte masivo existente es un elemento fundamental que está en juego para la viabilidad del servicio.

El contrato de concesión fija la fecha límite para terminar la construcción el 14 de septiembre de 2027, mientras que la operación comercial estaría programada para iniciar el 12 de marzo de 2028. Sin embargo, aún no se ha precisado la fecha exacta en que comenzarían las pruebas del sistema, un dato determinante para medir cuánta holgura temporal tiene el proyecto para completar los pendientes antes de esas fechas clave.

Mecanismos de Supervisión y Multas

La interventoría ha reportado la emisión de 614 advertencias formales al concesionario durante los meses de septiembre y octubre de 2026, acompañadas de planes de acción correctivos y procesos sancionatorios que están en curso. La Contraloría General indicó que verificará la eficacia de estas medidas para garantizar que el concesionario responda adecuadamente a los llamados de atención recibidos y cumpla con las fechas pactadas bajo la imposición de multas si corresponde.

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El seguimiento técnico continuará bajo el liderazgo de la Contraloría Delegada para Inclusión Social, conformando un equipo interdisciplinario integrado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Delegada para Economía y Finanzas Públicas. Este equipo iniciará visitas de campo el 13 de noviembre para verificar in situ las cifras de avance, los costos reales y los tiempos de ejecución, asegurando la transparencia en la inversión pública.