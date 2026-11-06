Déficit presupuestal de Prosperidad Social pone en riesgo Colombia Mayor

Sandra Suárez denuncia que el Gobierno de Gustavo Petro carece de los $8,4 billones necesarios para mantener Colombia Mayor, dejando un vacío de $3,8 billones que amenaza las transferencias a adultos mayores.

La directora de la Dirección General de Prosperidad Social, Sandra Suárez, ha revelado una crisis financiera crítica que afecta directamente al programa de asistencia Colombia Mayor. Según la funcionaria, la administración encabezada por el presidente Gustavo Petro ha incumplido compromisos de pago y no ha aprobado el presupuesto necesario para sostener la operación estatal durante el año 2026. Esta situación pone en grave peligro la continuidad de los giros de dinero que sostienen a miles de adultos mayores vulnerables en todo el territorio nacional.

Las cifras presentadas por la entidad gubernamental son contundentes y alarmantes para la seguridad social. Las necesidades presupuestales totales para el ejercicio de 2026 ascienden a la cifra exacta de 8,4 billones de pesos. Sin embargo, las apropiaciones disponibles actualmente suman únicamente 4,6 billones de pesos. Esto genera una brecha financiera de aproximadamente 3,8 billones de pesos, un déficit estructural que impide garantizar la ejecución plena de las ayudas sociales prometidas al sector más vulnerable.

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Origen y detalles del déficit financiero

La denuncia de Suárez se fundamenta en evidencia documental oficial que rastrea el origen de la crisis hacia la gestión anterior. El Acta de Informe de Gestión de Prosperidad Social, fechada el 6 de agosto de 2026 y firmada por Mauricio Rodríguez, quien dirigía la entidad durante la administración anterior, expone claramente la insuficiencia de recursos. Estos documentos confirman que la disponibilidad financiera solo permitía financiar seis de los doce ciclos de pago previstos para todo el año.

La cronología detallada por Prosperidad Social ilustra la magnitud del caos administrativo. Los ciclos uno y dos comenzaron a pagarse el último día de febrero, inicialmente limitados a solo dos departamentos. El tercer giro se realizó en abril, el cuarto en mayo y el quinto en junio. Sin embargo, el ciclo correspondiente a marzo nunca se pagó ni se compensó con ninguna transferencia doble, lo que evidencía un error grave en la planificación fiscal de los fondos estatales destinados a esta población.

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Reacciones y posiciones del gobierno

La situación actual refleja una contradicción entre la expansión del programa y la realidad fiscal. La funcionaria cuestionó públicamente la decisión de haber ampliado la cobertura de Colombia Mayor y de haber aumentado el valor de las transferencias sin asegurar previamente los recursos financieros para cumplir con los compromisos adquiridos ante los beneficiarios. Esta falta de alineación presupuestal ha generado incertidumbre sobre la capacidad del Estado para responder a las necesidades básicas de los pensionados no contributivos.

Además, el desorden operativo se mantiene vigente y sin resolver en los últimos meses del año. El 4 de agosto todavía estaba en curso el pago del sexto ciclo, correspondiente al mes de junio, mientras que el séptimo ciclo no había comenzado a ejecutarse. Este retraso sistemático demuestra que el problema no es temporal, sino una carencia crónica de liquidez que afecta la confianza de los usuarios en el sistema de protección social del país.

Impacto en los beneficiarios y próximos pasos

Las consecuencias de este vacío financiero recaen directamente sobre las personas mayores que no cuentan con una pensión y viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad económica. La interrupción o retraso de los giros impacta la capacidad de estas personas para cubrir gastos esenciales como alimentación, salud y vivienda. La ausencia de los 3,8 billones de pesos representa una ruptura del contrato social que el Estado debe mantener con sus ciudadanos más desprotegidos.

Frente a esta realidad, el gobierno busca recursos en el Congreso para cubrir el déficit financiero de 3 billones, aunque la diferencia real calculada por la entidad es mayor. La comunidad debe estar atenta a las próximas decisiones legislativas y administrativas. La resolución de este conflicto presupuestal es urgente para evitar un colapso total en la entrega de ayudas y para restaurar la operatividad normal de los giros mensuales de Colombia Mayor en todo el territorio colombiano.