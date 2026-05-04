Definidos los Apoyos Partidistas para las Elecciones Presidenciales

Los partidos Liberal, Conservador y de La U respaldan a Paloma Valencia, mientras Abelardo De la Espriella se mantiene firme en su rechazo a las alianzas tradicionales. Iván Cepeda busca consolidar su base electoral sin el apoyo de las principales fuerzas políticas.

La contienda electoral para las presidenciales del 31 de mayo se define con el anuncio de los apoyos de los partidos mayoritarios a los candidatos Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda .

Mientras Valencia consolida un frente amplio con el respaldo del Partido Liberal, Conservador y de La U, De la Espriella se mantiene firme en su postura de no aliarse con las estructuras tradicionales, atrayendo el apoyo de movimientos ciudadanos como Creemos y el Movimiento de Salvación Nacional. La senadora Valencia, victoriosa en la consulta interpartidista de la derecha con más de tres millones de votos, ha visto cómo su campaña se fortalece con el respaldo unánime del Directorio Nacional Conservador y la decisión mayoritaria de la bancada del Partido de la U, quienes la consideran la candidata que mejor representa el centro político y garantiza la estabilidad institucional.

El comunicado de La U destaca la responsabilidad del partido con los colombianos de respaldar una opción que asegure la continuidad del Estado. El Partido Liberal, tras una reunión en la residencia del expresidente César Gaviria, también se sumó al apoyo a Valencia, consolidando un bloque de fuerzas de derecha y centroderecha.

Por otro lado, el Partido Cambio Radical ha optado por la libertad de elección para sus militantes, permitiéndoles respaldar a Valencia o a De la Espriella, pero prohibiendo el apoyo a Iván Cepeda del Pacto Histórico. De la Espriella, por su parte, rechaza categóricamente cualquier acercamiento con los partidos tradicionales, argumentando un amplio respaldo ciudadano a esta postura, evidenciado en un sondeo donde, según él, el 95% de más de 180.000 participantes apoya su decisión.

El candidato enfatiza que este resultado representa un mandato claro de los colombianos para mantenerse al margen de las prácticas de la política tradicional. Desde enero, el movimiento Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, ha manifestado su adhesión a la campaña de De la Espriella, destacando los logros de Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín.

Asimismo, el Movimiento de Salvación Nacional anunció su alianza con De la Espriella en agosto del año pasado, quien ha recurrido a la recolección de firmas para obtener el aval de su movimiento ‘Defensores por la Patria’. La situación de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se presenta como la más desafiante en cuanto a respaldos partidistas, al no contar con el apoyo de Cambio Radical y enfrentando el rechazo implícito de otros partidos que se han alineado con Valencia o De la Espriella.

La definición de estos apoyos partidistas marca un punto crucial en la recta final de la campaña, delineando las estrategias y las alianzas que cada candidato buscará explotar para convencer al electorado colombiano





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Presidenciales Paloma Valencia Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Apoyos Partidistas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gustavo Petro insistió en la Constituyente, a un mes de las elecciones presidencialesEl proceso de Constituyente ya avanza con la recolección de más de 2 millones de firmas. La meta del presidente Gustavo Petro es la iniciativa sea radicada el 20 de julio en el Congreso.

Read more »

María Corina Machado exige un nuevo CNE para garantizar elecciones libres en VenezuelaLa dirigente opositora plantea desde Estados Unidos una hoja de ruta que incluye veeduría internacional y el retorno de la democracia en el país vecino.

Read more »

María Corina Machado exige renovar el CNE de Venezuela previo a convocatoria de eleccionesDOLAR

Read more »

El presidente Gustavo Petro vincula contrato de pasaportes con garantías para las elecciones de 2026El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recientemente estableció una conexión directa entre la crisis de los pasaportes y un posible fraude electoral en 2026.

Read more »

Elecciones en Colombia 2026: analista prevé segunda vuelta y advierte claves estratégicas de campañaBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Micher Pérez Fuentes Gana la Alcaldía de Fonseca en Elecciones Marcadas por la ControversiaEl candidato del ASI, Micher Pérez Fuentes, obtuvo una contundente victoria en las elecciones atípicas de Fonseca, La Guajira, tras superar obstáculos legales que amenazaron su participación. Su regreso al palacio municipal es esperado por sus seguidores y la comunidad.

Read more »